МСЕК по-новому: які документи потрібні для оцінювання повсякденного функціонування особи

Яка процедура оцінювання повсякденного функціонування людини і які документи потрібні

З 1 січня 2025 року в Україні запрацює новий підхід до встановлення інвалідності – оцінювання повсякденного функціонування людини. Він замінить ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Як працюватиме нова система та які документи потрібні для проходження оцінювання – пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ розповіли, що за нової системи оцінювання функціонування перелік необхідних документів залишатиметься майже незмінним, однак тепер їх подаватимуть у нових форматах – pdf, або png, або jpg.

Які документи необхідні для оцінювання?

Паспорт, ID-картка чи інший документ, який посвідчує особу

Виписки з амбулаторної карти (025/о або електронної карти) або після стаціонарного лікування чи втручання (форма 027/о) – вони підтверджують проведене лікування та стан здоров’я пацієнта​​

Висновки лікарів і результати досліджень – вони мають містити інформацію про заклад охорони здоров'я, лікаря або лабораторію, стан пацієнта і діагноз згідно з Міжнародною класифікацією хвороб. Найкраще, якщо результати будуть зафіксовані в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Індивідуальний реабілітаційний план (у разі проходження реабілітації)

Попередні висновки та довідки МСЕК (за наявності)

Документи, які підтверджують причину інвалідності

Які документи змінені чи скасовані з 1 січня 2025-го?

Із впровадженням оцінювання повсякденного функціонування скасовується постанова Кабінету Міністрів України №1317, яка визначає порядок проведення медико-соціальної експертизи. Вона втратить чинність.

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Натомість діятимуть нові правила, затверджені постановою КМУ № 1338. Вони забезпечують прозорий підхід до оцінювання повсякденного функціонування осіб, зменшуючи адміністративне навантаження на лікарів та пацієнтів​​.

Також з нового року скасовується Форма № 088/о. Відтепер направлення на оцінювання формуватимуть в окремій електронній системі. Це мінімізує ризик помилок і скоротить час на обробку документів​​, додали у МОЗ.

Лікуючий лікар самостійно сформує направлення та передає його через нову е-систему.

Як відбуватиметься проходження оцінювання?

Спочатку необхідно звернутися до лікаря та підготувати всі необхідні документи. Лікар вносить дані до нової е-системи та створює направлення.

Згодом ви отримаєте повідомлення від медичного закладу. У ньому мають бути форма, час та місце оцінювання. Розгляд відбудеться у призначений день.

Рішення експертної команди надійде електронною поштою чи рекомендованим листом. Необхідну інформацію передадуть до органів соціальної сфери.

Чи залишаться актуальними документи, які раніше видала МСЕК?

Усі попередньо видані ІПР (індивідуальні програми реабілітації) будуть дійсними, якщо не потребують змін і доповнень.

Решта документів, рішень і довідок, виданих МСЕК до 31 грудня 2024 року, також будуть чинними та підтверджуватимуть підставу для продовження надання фінансової допомоги.

Якщо документи втрачені через бойові дії чи під час переїзду/евакуації тощо, то варто звернутися до органу соціального захисту чи Пенсійного фонду.

Водночас якщо документи вже в МСЕК і засідання призначили на 2025 рік, то справу передадуть до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюватимуть експертні команди. Наразі таких лікарень є 286.

Розгляд справи відбудеться в день, призначений МСЕК. Вам повідомлять про місце та час оцінювання.

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