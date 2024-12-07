Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, чи скасують безоплатні огляди для людей з інвалідністю

У МОЗ кажуть, що реформа не передбачає зменшення кількості безоплатних послуг

Із січня 2025 року в Україні планують запровадити новий підхід до встановлення інвалідності – оцінювання щоденного функціонування людини, яка замінить медико-соціальні комісії (МСЕК)

Реформа не передбачає звуження чи скорочення фінансування за послуги, тобто огляди для українців залишаться безоплатними.

Про це та інші міфи щодо нової системи встановлення інвалідності розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

Міф: Після реформування системи скасують безоплатні огляди людей з інвалідністю

У відомстві кажуть, що законопроєкт №12178, за яким запровадять нову систему, не передбачає змін до переліку безоплатних послуг.

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Індивідуальна програма реабілітації людей з інвалідністю і далі буде фінансуватися за рахунок бюджетних коштів, програм державного соціального страхування або інших джерел.

"Як і раніше, пацієнти отримуватимуть безоплатну медичну допомогу в межах державної програми медичних гарантій", – пояснили в МОЗ.

Міф: Безоплатні послуги з реабілітації залишаться лише для дітей, а дорослі не отримуватимуть допомоги

Нова система оцінювання функціонування зберігатиме державну фінансову підтримку для всіх українців, які потребують реабілітації, кажуть у міністерстві.

Крім того, після реформування протези та інші допоміжні засоби пацієнти зможуть отримати швидше, адже для них тепер не обов'язково мати статус інвалідності.

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У МОЗ зауважили, що послуги для людей з інвалідністю не обмежені переліком державної типової програми, яку востаннє змістовно оновлювали ще в 2015 році. Натомість більшість сучасних послуг держава фінансує в межах інших програм, зокрема регіональних.

"Законопроєкт покликаний зробити систему реабілітації більш адаптивною до потреб кожної людини. Індивідуальна програма реабілітації перестане обмежуватися лише єдиним документом – вона враховуватиме сучасні потреби пацієнта і доступні послуги в межах різних державних і регіональних програм", – вважають у міністерстві.

Раніше ми розповідали про етапи встановлення інвалідності за новою системою оцінювання функціонування людини.