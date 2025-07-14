Чи можна застосовувати тейпування у реабілітації та спортивній медицині в Україні: відповіли у МОЗ

Тейпування не є самостійним методом лікування. Воно має допоміжну функцію та може допомогти при реабілітації у комплексі з іншими методами.

Тейпи – це тонкі, еластичні тканинні стрічки, вкриті шаром спеціального клею з однієї сторони для фіксації на тілі.

Тейпування не є самостійним методом лікування. Воно має допоміжну функцію та може допомогти при реабілітації у комплексі з іншими методами.

Попередньо ми поспілкувались з лікарями фізичної та реабілітаційної медицини, аби дізнатися чи застосовують вони метод тейпування у своїй практиці та чи має він доказове підґрунтя.

Також "УП. Життя" звернулися до Міністерства охорони здоров’я, аби дізнатися, як регулюється застосування кінезіотейпування у фізіотерапії, реабілітації, спортивній медицині в Україні та чи зареєстровані тейпи в нашій державі.

Чи можуть українські лікарі використовувати метод тейпування у своїй практиці?

В Україні тейпування не входить до стандартів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, але застосовується в практиці фізіотерапії, реабілітації, спортивної медицини, як допоміжний метод.

РЕКЛАМА:

"Кінезіотейпування (тейпування) не має прямого, чіткого закріплення в нормативно-правових актах МОЗ як метод медичної допомоги", – кажуть в МОЗ.

Проте додають, що при наданні реабілітаційної допомоги (наприклад, для захворювань опорно-рухового апарату, неврологічних розладів) тейпування може бути допоміжним методом, якщо це обґрунтовано клінічною ситуацією.

Водночас в Міністерстві зазначають: від початку трансформації системи охорони здоров’я МОЗ дозволило лікарям використовувати найсучасніші світові протоколи та настанови.

Тобто лікарі керуються українськими стандартами та протоколами надання медичної допомоги. А у випадку відсутності затвердженого МОЗ нового клінічного протоколу щодо надання медичної або реабілітаційної допомоги – заклади охорони здоров’я можуть застосовувати нові іноземні протоколи.

До прикладу, у США тейпування не позиціонують як лікувальний метод, а тейпи не можна називати "ліками". Проте Американська асоціація фізичної терапії (APTA) дозволяє тейпування як допоміжний засіб, але не як первинне лікування. Водночас тейпування можуть проводити лише медичні фахівці, які пройшли сертифіковані курси.

Одне з досліджень 2021 року описує, в яких випадках американські фахівці використовують кінезіотейпування. З даних можна дізнатися, що тейпування входить до стандартного арсеналу фізіотерапевтів та часто використовується в спорті, ортопедії та неврології.

Кінезіотейпування (тейпування) не має прямого, чіткого закріплення в нормативно-правових актах МОЗ як метод медичної допомоги. andreaobrezova/Depositphotos

Чи зареєстровані тейпи в Україні?

Чи зареєстровані тейпи в Україні – можна перевірити на вебсайті Держлікслужби, яка веде Реєстр активних медичних виробів.

Деякі види тейпів справді зареєстровані в Україні. Внесення до Реєстру означає, що їх належно постачають та мають застосовувати за призначенням.

При цьому потрібно звертати увагу, що тейпи (як і будь-який медичний виріб) обов’язково повинні мати декларацію про їх відповідність.

Водночас у США тейпи зареєстровані як медичні вироби класу I. Це означає, що вони відповідають базовим вимогам безпеки та підлягають сертифікації FDA (Центр з контролю та профілактики захворювань у США).