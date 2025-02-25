Науковці виявили неочікуваний спосіб зниження концентрації важких металів у воді

У чашці чорного чаю, який заварювався протягом п’яти хвилин, концентрація іонів свинцю знизилась приблизно на 15%

Вчені Північно-Західного університету США виявили, що заварювання чаю суттєво знижує кількість важких металів у воді.

Мелений чай виявився набагато ефективнішим, ніж крупнолистий, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в ACS Food Science & Technology.

Команда дослідників заварювала чай у воді, що містила іони важких металів у різній концентрації. Йдеться, зокрема, про свинець, хром та кадмій. Науковці виявили закономірність: що довше заварювався чорний чай та вищою була температура води, то більше у воді зменшувалась кількість свинцю.

Автор дослідження Бенджамін Шиндел додав, що у чашці чорного чаю, який заварювався протягом п’яти хвилин, концентрація іонів свинцю знизилась приблизно на 15%.

У протестованих зразках чорний, зелений і білий чаї знижували концентрацію іонів свинцю значно ефективніше, ніж ромашка, ройбуш і улун. Особливу ефективність відзначали, коли їх залишали на 24 години. Також виявилось, що мелений чай мав кращий ефект, ніж крупнолистий.

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Команда не аналізувала, як це відкриття може вплинути на здоров’я споживачів.

Водночас професорка Мішель Франкл з коледжу Брін Мор у США, яка не брала участі в дослідженні, сказала, що ця робота пропонує кілька цікавих напрямків для розробки стійких і доступних способів "видалення забруднюючих речовин з води, що є критичною потребою в багатьох частинах світу".

"Та якщо вас турбують важкі метали у вашій воді, не думайте, що вживання чаю – це вихід", – зауважила професорка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відрізняються зелений та чорний чаї, а також про їхню користь для організму.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"