Науковці виявили неочікуваний спосіб зниження концентрації важких металів у воді
Вчені Північно-Західного університету США виявили, що заварювання чаю суттєво знижує кількість важких металів у воді.
Мелений чай виявився набагато ефективнішим, ніж крупнолистий, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в ACS Food Science & Technology.
Команда дослідників заварювала чай у воді, що містила іони важких металів у різній концентрації. Йдеться, зокрема, про свинець, хром та кадмій. Науковці виявили закономірність: що довше заварювався чорний чай та вищою була температура води, то більше у воді зменшувалась кількість свинцю.
Автор дослідження Бенджамін Шиндел додав, що у чашці чорного чаю, який заварювався протягом п’яти хвилин, концентрація іонів свинцю знизилась приблизно на 15%.
У протестованих зразках чорний, зелений і білий чаї знижували концентрацію іонів свинцю значно ефективніше, ніж ромашка, ройбуш і улун. Особливу ефективність відзначали, коли їх залишали на 24 години. Також виявилось, що мелений чай мав кращий ефект, ніж крупнолистий.
Команда не аналізувала, як це відкриття може вплинути на здоров’я споживачів.
Водночас професорка Мішель Франкл з коледжу Брін Мор у США, яка не брала участі в дослідженні, сказала, що ця робота пропонує кілька цікавих напрямків для розробки стійких і доступних способів "видалення забруднюючих речовин з води, що є критичною потребою в багатьох частинах світу".
"Та якщо вас турбують важкі метали у вашій воді, не думайте, що вживання чаю – це вихід", – зауважила професорка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим відрізняються зелений та чорний чаї, а також про їхню користь для організму.
Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"