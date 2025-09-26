COVID-19 активував мутацію, що зруйнувала печінку: у Львові врятували жінку з цирозом

У Львові пересадили печінку 35-річній жінці. Раніше вона перенесла коронавірусну інфекцію, яка спровокувала рідкісну генетичну мутацію і призвела до цирозу.

Пацієнтці виконали трансплантацію від посмертного донора, розповіли у львівському Центрі трансплантології.

Львів'янка Ірина Чайбай перехворіла на COVID-19 ще у 2020 році, хвороба протікала майже безсимптомно. Однак результати аналізів крові виявилися тривожними: рівень тромбоцитів критично перевищував норму, сягнувши 900 (при максимальній 400). Після консультації гематологи призначили Ірині кроворозріджуючі препарати і показники нормалізувалися.

Згодом, у 2022-му, в Ірини виник асцит – надмірне накопичення рідини в черевній порожнині. Жінку прооперували. Тоді вона вперше почула діагноз "синдром Бадда-Кіарі" – порушення відтоку венозної крові з печінки, спричинене тромбозом.

Аби відновити кровотік, пацієнтці встановили стент. Це дало Ірині ще два роки спокою. Однак минулого року жінку знову госпіталізували через асцит. Призначене лікування вже не допомагало.

Зрештою, лікарі констатували критичне погіршення стану: у пацієнтки прогресував цироз печінки, і єдиним виходом була трансплантація органу.

"Ми виявили в Ірини мутацію фактору V Лейдена – це досить рідкісна генетична мутація, яка впливає на згортання крові. Інколи люди можуть все життя про це і не знати. Але є певні фактори, що можуть запустити процес. В Ірини таким став COVID-19", – розповів лікар-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій.

В Ірини є двоє синів, тож вона була сповнена рішучості боротися за своє життя та здоров’я. Тому, коли 8 липня з'явився посмертний донор, жінка не сумнівалася, що операція мине успішно.

Зрештою так і сталося. Минуло вже понад два місяці від пересадки. Ірина почувається добре, і тепер може насолоджуватися часом зі своїми синами.

