Під звуки російського обстрілу: у Києві лікарі пересадили органи померлої дівчинки трьом реципієнтам

У Києві лікарі під російськими обстрілами провели трансплантацію органів від померлої чотирирічної дівчинки. Завдяки процедурі вдалося врятувати життя трьох інших дітей.

Це був перший випадок схожої пересадки в історії медичного закладу, розповіли в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Чотирирічну пацієнтку з Житомирщини доставили до медзакладу наприкінці минулого тижня. Вночі 10 липня консиліум лікарів констатував смерть її головного мозку.

Медики разом із психологами отримали згоду родини дівчинки на посмертне донорство її органів.

"Це рішення – героїчне. Воно врятувало одразу три життя", – наголосили лікарі.

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Фахівці кажуть, що після підписання згоди рідних дівчинки почалася кропітка робота спеціалістів. Складнощі були в тому, щоб забезпечити логістику, підбір реципієнтів та організувати операції в умовах повітряної тривоги та ракетного обстрілу.

Знайти дітей, яким пересадять органи, вдалося завдяки Єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ). Двоє з них уже перебували в "Охматдиті".

Серед них була 16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова, яка мала перший статус екстреності трансплантації печінки. За словами лікарів, вона перебувала в реанімації і новий орган для неї був єдиним шансом на виживання.

Крім того, нирки пересадили 14-річному хлопчику, який понад сім місяців жив у лікарні завдяки діалізу – медичній процедурі очищення крові.

Також фахівці Інституту серця МОЗ пересадили серце 12-річній дівчинці з першим статусом екстреності.

Загалом операції тривали понад 13 годин – лікарі не зупинялися навіть попри сирени та нічні вибухи. Усе через те, що трансплантація має найбільше ймовірності бути успішною, якщо органи якомога менше часу перебувають поза тілом.

"Наші реципієнти були дуже важкими. І я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям", – поділився трансплантолог "Охматдиту" Олег Годік.

Раніше київські лікарі врятували трирічного Богдана, який від народження не мав жовчовивідних шляхів – малюку провели трансплантацію печінки від батька.