Британка позбулася раку кишківника завдяки трансплантації органу

У Британії жінці з раком кишківника лікарі були змушені провести пересадку печінки через розростання пухлини.

За пів року після трансплантації у неї не було рецидиву раку, повідомляє видання Sky News.

32-річна Б’янка Переа працювала адвокатом. У 2021 році вона звернулась до медиків зі скаргами на закреп і здуття живота. Після аналізів, колоноскопії та біопсії у неї діагностували рак кишківника четвертої стадії, який поширився на всі вісім сегментів печінки.

Лікарі запевняли, що трансплантація печінки без лікування на цьому етапі хвороби неможлива. Тому Б’янка Переа пройшла 37 курсів перапарату та хіміотерапії за 2,5 роки.

Оскільки пухлина реагувала на лікування, у травні 2023 року їй мали зробити операцію з видалення пухлини в кишківнику. Однак під час діагностики виявилось, що у неї є неоперабельна пухлина печінки.

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Донора печінки для молодої жінки вдалось знайти менше ніж за півроку.

"Це найбільший подарунок – відчути зміни у житті від того, як мені сказали, що мені залишилося жити зовсім небагато, до того, що я перемогла рак.

Мені дали другий шанс на життя, і я збираюся хапатися за нього обома руками. Я дуже вдячна родині, яка погодилась посмертно пожертвувати печінку близької людини", – зауважила Бʼянка Переа.

Лікарка-онколог пацієнтки розповіла, що клітини пухлини не були активні після трансплантації нової печінки.

"Це чудова новина, і ми сподіваємося, що це означає, що рак більше не повернеться. Рак кишківника на пізніх стадіях є складним, і існує багато різних типів захворювання. Тому те, що підходить для однієї людини, може не підійти для іншої", – додала лікарка.