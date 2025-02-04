В Україні оновили настанови щодо раннього виявлення раку: що потрібно знати

Рання діагностика залишається головним пріоритетом у боротьбі з онкологією

В Україні запрацювали нові настанови з ранньої діагностики та профілактики онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, шийки матки та колоректального раку.

Про це повідомляють Міністерство охорони здоровʼя та Центр громадського здоровʼя.

Щороку в понад 100 тисяч українців діагностують рак. За даними Національного канцер-реєстру України, у 2023 році було зафіксовано 110 022 нових випадків онкозахворювань (52 626 – у чоловіків, 57 396 – у жінок).

У жінок найчастіше виявляють рак молочної залози та шийки матки, у чоловіків – рак легенів і шлунково-кишкового тракту.

Як зазначили в МОЗ, рання діагностика залишається головним пріоритетом у боротьбі з онкологією, оскільки вона суттєво підвищує шанси на одужання.

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Ось яких настанов з ранньої діагностики онкологій радять дотримуватися в МОЗ.

Рак молочної залози (РМЗ)

Жінкам віком 50-69 років рекомендують проходити мамографію раз на два роки. Дослідження є безпечним і дозволяє виявити утворення на ранніх стадіях.

Лікар може змінювати частоту та види обстежень відповідно до наявності факторів ризику чи скарг пацієнтів.

Факторами ризику раку молочної залози є:

підтверджена мутація BRCA-1 або BRCA-2;

РМЗ у членів родини;

перше дітонародження у 30+ років;

безпліддя;

пізня менопауза;

постменопаузальне ожиріння тощо.

Рак шийки матки (РШМ)

За оновленими рекомендаціями, жінкам від 21 року слід проходити регулярні ПЛР-тести на вірус папіломи людини (ВПЛ).

У віці 35-65 років рекомендовано проводити дослідження кожні 5-10 років залежно від результатів.

Факторами ризику раку шийки матки є:

наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВПЛ, ВІЛ, інших імунодефіцитних захворювань;

РШМ у членів родини;

лікування дисплазії шийки матки;

ранній початок статевого життя;

рання вагітність тощо.

Колоректальний рак (КРР)

Чоловікам та жінкам віком від 50 до 75 років рекомендують регулярно робити тест на приховану кров у калі раз на два роки. За позитивного результату слід пройти колоноскопію та консультацію у хірурга-проктолога або онколога.

Факторами ризику колоректального раку є:

вік 50-75 років;

КРР у членів родини;

запальні захворювання кишківника (неспецифічний виразковий коліт та хвороба Крона);

ожиріння тощо.

Усі ці обстеження безкоштовні за направленням лікаря в межах програми медичних гарантій. Для їхнього проходження необхідно звернутися до сімейного лікаря, який оформить відповідне направлення.

Що робити для профілактики раку

Окрему увагу в рекомендаціях приділили профілактиці раку. Лікарі наголошують, що уникнення факторів ризику, як-от куріння, зловживання алкоголем, надмірна вага та малорухливий спосіб життя, може суттєво знизити ймовірність розвитку раку.

Важливим також є дотримання здорового раціону харчування, регулярна фізична активність і вакцинація проти ВПЛ та гепатиту B.

Також медики наголосили на тому, як важливо вчасно реагувати на тривожні симптоми: незрозумілу втрату ваги, кров у калі, тривалі болі або незвичні утворення на тілі.

Зазначені рекомендації є частиною національної стратегії боротьби з онкологією, яка має на меті зниження смертності від раку завдяки посиленню профілактики, ранній діагностиці та вдосконаленню системи лікування.

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