"Дива трапляються": у Києві лікарі з серця військового витягли кулю, з якою він жив три роки

Із серця українського військового кардіохірурги дістали кулю, з якою він три роки прожив у російському полоні.

Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

У коментарі для "УП. Життя" Борис Тодуров розповів, що операцію провели військовому зі Львова, якого звати Сергій. Йому трохи більше 40 років.

Чоловік захищав "Азовсталь", поранення отримав під час боїв за Маріуполь – куля пройшла через бронежилет. Її сталева основа пробила грудну клітку і потрапила у серце.

Три роки Сергій перебував у неволі, а два місяці тому його обміняли. Після звільнення боєць сам звернувся до лікарів і розповів про кулю у серці.

"Ми зробили рентген і всі необхідні обстеження, дивилися, чи не пошкоджені коронарні судини та легені. Виявилося, що куля стирчить у серцевому м’язі і обросла судинною оболонкою.

Її вдалося локалізувати за допомогою спеціального магніту, який ми використовуємо для пошуку уламків чи куль у м’яких тканинах, бо іноді важко знайти дрібні металеві частинки в серці чи м’язах", – сказав Тодуров.

За його словами, лікарі оперували на працюючому серці – під час хірургічного втручання його не зупиняли. Після того, як кулю видалили, кардіохірурги зашили невеликий отвір і зупинили кровотечу. Операція пройшла успішно, без значної втрати крові та ускладнень.

"Сьогодні його стан покращується, проблем із серцем немає. Він вже може ходити сходами. Настрій позитивний, і ми очікуємо, що за кілька днів зможемо виписати його для подальшої повноцінної реабілітації", – зазначив очільник Інституту серця.

Борис Тодуров розповів, що в дитинстві Сергій переніс три операції через складну вроджену ваду серця.

"Я припускаю, що саме ці попередні хірургічні втручання врятували йому життя. Завдяки щільним спайкам, які утворилися на серці, не сталося масивної кровотечі. Те, що раніше здавалося бідою, виявилося його порятунком.

Попри те, що куля потрапила і залишилася в серці, Сергій вижив після такого поранення і прожив три роки без ускладнень. Куля нічого не зачепила. Дива іноді трапляються", – каже лікар.