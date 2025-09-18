Уламки застрягли над печінкою і в коліні: історія військового, який 6 діб чекав на евакуацію після поранення

У 2024 році військовий Зіновій Дмитрів потрапив під мінометний обстріл на Донеччині. Майже тиждень він чекав на евакуацію з уламками від міни, які застрягли над печінкою та у коліні.

Історію захисника розповіли у реабілітаційному центрі UNBROKEN та Першому медичному об’єднанні Львова.

54-річний Зіновій родом із Рівненщини. До повномасштабного вторгнення він працював на будівництві у Польщі, а вже 25 лютого 2022 року став на захист Батьківщини.

Зіновій приєднався до 104-ї окремої бригади територіальної оборони та служив там гранатометником.

Наприкінці 2024 року на Донеччині чоловік отримав поранення – ворог з міномета обстріляв спостережний пункт. Уламки потрапили Зіновію у правий бік – застрягли просто над печінкою та в коліні.

Майже тиждень захисник чекав на евакуацію з осколками у тілі.

"Еваки доїжджали вже тоді дуже слабо, бо все обстрілювалося і дороги були заміновані. Я ще десь днів 6 лежав з пораненням. З водою біда була, то ми сніг топили. А коли евак приїхав – це був найщасливіший день", – згадує військовий.

Зіновій служив там гранатометником UNBROKEN Ukraine

Уламки діставали черкаські лікарі. Поранення колінного суглоба виявилося серйозним – один з осколків перебив медіальний виросток стегнової кістки. Тож медики прооперували пацієнта та зафіксували перелом гвинтами.

У березні 2025 року Зіновій звернувся до UNBROKEN для контрольного огляду. Виявилося, що перелом не зрісся і необхідна ще одна операція. Провести її змогли лише за кілька місяців, оскільки чоловіку діагностували загострення тромбозу, який потребував лікування.

Під час втручання ортопеди-травматологи усунули зміщення в коліні, відновили суглоб і зафіксували місце перелому гвинтами та титановою пластиною, а також замістили дефект тканинами з тазової кістки.

Відновлення після такої операції є доволі тривалим – не менш ніж пів року. Розпочати активну реабілітацію Зіновій зможе лише за кілька місяців.

