Чому під час вагітності виникають припливи? Пояснення лікарки

Припливи у другому триместрі чи пізніше можуть бути пов’язані з напругою через виношування плоду, що росте

Припливи – це раптові хвилі тепла, що проходять по всьому тілу. Вони часто супроводжуються появою червоних плям на обличчі і шиї, сильним потовиділенням, відчуттям запаморочення та слабкості і навіть прискореного серцебиття.

Припливи є одним із стереотипних симптомів менопаузи, однак деякі жінки відчувають їх і під час вагітності, особливо на ранніх термінах.

Чому так відбувається і чи сигналізують вони про якісь порушення в організмі майбутньої матері?

Акушерка-гінекологиня Елісон Сталзер розповіла Cleveland Clinic, що припливи відчувають близько третини вагітних. Як і багато інших симптомів вагітних, припливи виникають через гормони зміни.

Припливи, пов'язані з менопаузою, є результатом раптового зниження рівня естрогену в організмі жінки. Але під час вагітності таке відчуття виникає через стрибки естрогену та прогестерону.

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"Припливи, безумовно, можуть бути неприємними. Але вони не обов’язково є приводом для занепокоєння", – стверджує доктор Сталцер.

Більш схильними до припливів під час вагітності є жінки, які:

молодші 30 років;

мають ІМТ більше 25;

живуть із депресією.

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Чи є припливи ранньою ознакою вагітності?

Хоч припливи найчастіше виникають на ранніх етапах вагітності, вони, як правило, не є одними з перших її ознак. Значно раніше проявляються болючість грудей, зміни настрою та втома.

"Протягом першого триместру ваші гормони дійсно наростають, щоб підтримувати здорову вагітність. Тож це може бути час, коли ви відчуваєте багато змін і симптомів", – пояснює докторка Сталцер.

Деякі жінки вперше відчувають припливи аж у другому триместрі чи пізніше. Вони можуть бути пов’язані не стільки з гормональними коливаннями, скільки з напругою через виношування плоду, що росте.

Однак припливи не завжди закінчуються через пологи. Після того, як жінка народжує, гормони, які допомагали підтримувати вагітність, різко знижуються. І це знову провокує припливи.

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Чи можуть припливи сигналізувати про стать дитини?

Дехто каже, що наявність припливів – це надійний спосіб визначити стать дитини. Але фахівці ставлять таке твердження в один ряд з іншими легендами на цю тему. Немає жодних наукових досліджень, які б це підтверджували.

"Люди часто намагаються пов’язати симптоми вагітності зі статтю дитини, і ці історії передаються з покоління в покоління. Але жодне дослідження не показало зв’язку між припливами та статтю дитини", – уточнює докторка Сталцер.

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Як полегшити свій стан під час приливів

Припливи є звичайною ознакою вагітності, природною реакцією вашого організму на гормональні зміни. Але це також не означає, що з ними легко впоратися.

Щоб полегшити свій стан, варто уникати будь-яких трав’яних або "природних" засобів, які стверджують, що зменшують припливи. Деякі інгредієнти цих добавок можуть бути шкідливими для вагітних.

Натомість варто:

приймати прохолодний душ;

використовувати компреси;

пити достатньо води і зволожувати шкіру;

використовувати вентилятори;

одягати легкий одяг;

спати під простирадлами і тонкими ковдрами.

Але якщо ви відчуваєте пітливість, озноб або тривалий приплив, не зволікаючи виміряйте температуру. Це допоможе перевірити, чи у вас не лихоманка.

У будь-якому разі варто пам’ятати: припливи, як і інші незручності під час вагітності не триватимуть вічно.