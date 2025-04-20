Мелатонін, кортизол та інші гормони: що відбувається з ними навесні

Деякі гормони досягають свого піка взимку або навесні.

Весняне потепління та сонячні промені наче наповнюються енергією після холодної зими.

Цікаво, що ці зміни в організмі також пов’язані з гормонами, які контролюють наш настрій та циркадні ритми.

"УП. Життя" звернулася до лікарки-ендокринологині Юлії Белякової та використала джерела WebMD, Newswise та PNAS, щоб розповісти про зміни рівня гормонів навесні та їх вплив на щоденне життя.

Що відбувається з гормонами навесні

Дослідження ізраїльських вчених підтверджує, що наші гормони підпорядковуються сезонним коливанням.

Команда вчених проаналізувала мільйони аналізів крові чоловіків і жінок у віці від 20 до 50 років за місяцями року. Так дослідники виявили, що деякі гормони досягають свого піка взимку або навесні.

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Дослідники відстежували зміни рівнів 11 гормонів навесні, включаючи кортизол (гормон стресу, що виділяється наднирковими залозами), гормони щитоподібної залози, статеві гормони та гормон росту, що виробляється в печінці.

Наприкінці зими або навесні починають сильніше виділятися статеві гормони (тестостерон, естрадіол і прогестерон) та гормон росту. До прикладу, це підтверджується спостереженнями зимово-весняного підвищення швидкості росту людини.

Команда вчених також вважає, що гормон мелатонін є "стрілкою", яка приводить у рух річні зміни рівня всіх інших гормонів.

Ендокринологиня Юлія Белякова розповідає про вплив мелатоніну на вироблення статевих гормонів.

"Підвищення активності статевих гормонів, особливо естрогену та тестостерону, може проявлятись у покращенні лібідо, настрою та регуляції менструального циклу", – пояснює ендокринологиня.

Лікарка зазначає, що гормон росту, який виділяється переважно під час сну, теж активізується за умови покращення циркадного ритму та сну навесні.

У деяких людей весною нормалізується секреція кортизолу, що взимку часто зміщується або порушується через хронічний стрес, недосипання чи низьку сонячну активність.

"Кортизол весною має тенденцію до кращої синхронізації з добовими ритмами: пік у ранкові години та зниження ввечері, що супроводжується покращенням емоційного фону та адаптації до стресу", – додає лікарка Белякова.

Ендокринологиня пояснює: навесні дещо вищу активність можуть демонструвати й гормони щитоподібної залози, адже збільшуються метаболічні потреби організму.

Відчуття енергійності та бадьорості весною є наслідком довшого дня та більшої кількості сонячного світла. EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Як змінюється рівень мелатоніну навесні

Відчуття енергійності та бадьорості весною є наслідком довшого дня та більшої кількості сонячного світла.

Багато аспектів повсякденного життя регулюються сезонними закономірностями та циркадними ритмами (внутрішнім біологічним годинником). Організм отримує інформацію про сезонні зміни через сітківку – внутрішній шар ока.

"Сітківка з'єднується з мозком через зоровий нерв. Вона природним чином реагує на перші ледь помітні ознаки зміни кількості денного світла з приходом весни", – каже доктор медичних наук Сенфорд Ауербах, директор Центру розладів сну при Бостонському університеті.

Така реакція викликає гормональні зміни, особливо рівня мелатоніну – гормону, який впливає на цикли сну-неспання та зміни настрою.

Навесні, коли вироблення мелатоніну зменшується – настрій покращується. serezniy/Depositphotos

Мелатонін виділяється в нашому мозку у відповідь на зниження освітленості.

Під час довгої темряви зимових місяців організм природним чином виробляє більше мелатоніну – це впливає на зменшення вироблення серотоніну та може провокувати поганий настрій взимку. Навесні, коли вироблення мелатоніну зменшується – настрій покращується.

"Навесні, зі збільшенням тривалості світлового дня, зменшується продукція мелатоніну – гормону, що синтезується у темряві. Це запускає каскад змін у організмі, зокрема покращує чутливість до світла та стимулює секрецію серотоніну, а також активізує певні гормони", – розповідає ендокринологиня Юлія Белякова.

Експертка зазначає: мелатонін регулює циркадні ритми організму, тому його весняне зниження через подовження світлового дня впливає не лише на якість сну, а й на гормональний баланс загалом.

"Зменшення рівня мелатоніну сприяє підвищенню серотоніну, покращенню настрою та енергетичного тонусу", – додає лікарка Белякова.