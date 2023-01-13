"Хочу, щоб люди жили довше": як аграрію з Одещини вдається вирощувати екзотичний сад і продавати 600 видів саджанців в умовах війни

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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13 січня 2023

Юрій Дубинчук – садівник і підприємець з Овідіопольського району Одещини, який багато років тому зруйнував стереотип, що Україна "не придатна" для вирощування гранату, інжиру чи цитрусових.

Уже 21 рік він – власник фірми "Азіміна". Він вирощує і продає екзотичні дерева і рослини, яким, може здатися, не місце в Україні. 

"Усе для того, щоб люди жили довше", – говорить чоловік.

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Юрій Миколайович розповів "Українській правді. Життя", як війна вплинула на його бізнес та що мотивує його продовжувати працювати у складних для країни умовах.

 Фото: Юрій Дубинчук/Facebook

"Хочу, щоб люди жили довше"

Юрій Миколайович – корінний одесит. Нині він лише зрідка і ненадовго заїжджає до рідної Одеси. Багато років тому вирішив переїхати подалі від вихлопних газів машин і зробити дачу за 40 кілометрів від міста. Обрав для цього Овідіопольський район.

"Живу за 100 метрів від лиману. Здебільшого у нас тут вітри північно-західні", – додає чоловік.

Тоді зрозумів, що особливості клімату, порівняно з іншими регіонами, дозволяють вирощувати екзотичні рослини, які можуть давати корисні плоди. Так у 2002 році з'явилася "Азіміна". До відкриття власного бізнесу його підштовхнуло бажання не залежати від держави на пенсії і продовжувати працювати у своє задоволення. А ще – бути корисним для людей.  

"Я вирощую рослини, які корисні для організму. Люди можуть жити понад 100 років. Я хочу, щоб вони вирощували максимально корисні рослини, а не шкідливі. Наприклад, шовковиця. Вона корисна від коренів до листя. Я досі п'ю чай і додаю туди в'ялені листочки шовковиці", – розповідає садівник.

 Шовковиця з екзотичного саду фірми "Азіміна". Фото: Юрій Дубинчук

Юрій Миколайович веде і пропагує здоровий спосіб життя, харчується за принципом інтервального голодування. Стверджує, що у свої 67 може обігнати на воді 30-річного спортсмена, адже з дитинства займався плаванням. Утім, справою життя стало саме садівництво.

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Що росте в екзотичному саду Дубинчука?

Наразі екзотичний сад Юрія Миколайовича налічує близько 600 видів рослин і дерев. Обирав їх дуже ретельно і здебільшого ті, що дають багато плодів і довго зберігаються. Наприклад, інжир, якого в саду Дубинчука 30 сортів. Вони були обрані з понад 150 видів з Європи і Китаю, які змогли акліматизуватися в погодних умовах України. Додає, що проїхав від Китаю до Португалії, аби привезти в Україну найкращий інжир.

В екзотичному саду Дубинчука росте 30 сортів інжиру. Фото: Юрій Дубинчук

"Є величезні саджанці, але плоди вони дають нам максимум два тижні. А є такі, що дають плоди мало не цілий рік. Наприклад, інжир. Ця рослина відпочиває лише один тиждень на рік. Щоправда, у більш південних регіонах. А у мене зараз перші плоди з'являються наприкінці травня або у червні, а закінчується сезон у грудні.

Поширюю їх уже багато років. Багатьом просто дарував живці. Вони легко вкорінюються і дають плоди. Якщо маєш 2-3 сорти, то інжир буде родити все літо і осінь. Ось такий у мене підхід", – розповідає садівник.

Також Юрій Миколайович вирощує хурму, гранат, цитрусові, ягоди годжі, ківі, фейхоа, шипшину, шовковицю, ягоди гумі, кумкват, зізіфус тощо.

 Садівник, серед іншого, вирощує гранат. Фото: Юрій Дубинчук
 Стиглий гранат з екзотичної ферми. Фото: Юрій Дубинчук

Є і більш "приземлені" види, як-от гарбузи, помідори, баклажани, перець тощо.

Також аграрій розводить азиміну – фруктове дерево, завезене в Україну з Америки. Плоди азіміни не зберігаються довго, утім садівник продовжує розводити її, адже попит є.

"Зірваний плід азиміни може існувати в нормальному стані тільки тиждень. У холодильнику – максимум два. У Штатах із неї, до речі, навіть хліб роблять. Для нас це не "найзручніша" рослина, але люди все одно беруть у мене насіння і живці", – розповідає чоловік.

 Азиміна. Фото: Юрій Дубинчук

Юрій Миколайович розводить і продає не лише плоди, але й саджанці, живці та насіння. Разом з тим чоловік допомагає своїм клієнтам обрати найкращий сорт для місцевості, де вони живуть; пояснює, як правильно саджати і доглядати за рослиною.

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Вегетарій замість теплиці

Для екзотичного саду Дубинчук збудував "теплицю нового покоління" – вегетарій. Цю конструкцію винайшов українець – київський учитель фізики Олександр Іванов ще на початку 1950-х років.

Як пояснює садівник, перевага сонячного вегетарію в тому, що навіть взимку без опалення температура у цьому приміщенні не опускається нижче +4 градусів.

Вегетарій має особливу конструкцію у вигляді односхилої теплиці. Схил може бути природного походження або спеціально насипаним. Це дозволяє максимально використовувати енергію сонця, особливо в ранкові й вечірні години.

Прозорий дах, виконаний зі скла або полікарбонату, розташовується паралельно до ґрунту. Також особливість вегетаріїв – у замкнутому циклі тепла і повітрообміну, що досягаються за допомогою труб, закладених у ґрунт і виведених під дах і над землею.

 Вегетарій. Ілюстративне зображення

"Ті, хто облаштовують теплиці, роблять велику помилку, бо влітку там спекотно, а взимку – холодно. Я ж зробив вегетарій. Раніше, коли взимку були сильніші холоди, ніж зараз, вегетарії дуже допомагали дещо вирощувати.

Цілий рік можу вирощувати перці, баклажани, томати та інше", – розповідає Юрій Миколайович.

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Екзотичне садівництво і війна

До повномасштабної війни Юрій Дубинчук здійснив раніше поставлену собі мету – розширив асортимент та вийшов на рівень експорту – продавав рослини і дерева за кордон. Утім, вторгнення РФ в Україну фактично "закрило кордони" для його бізнесу. Підприємець зізнається, що обсяги продажів впали у два-три рази.

"Війна, звісно, суттєво вплинула на діяльність. У мене були покупці з інших країн. Та зараз цього немає. Відправляти щось за кордон стало важко і дорого.

Обсяг продажів зменшився у два-три рази. Якщо до повномасштабної війни я міг відправити до 18 замовлень на день, то зараз це 3-4 замовлення", – розповідає Дубинчук.

При цьому одразу додає, що люди все одно продовжують купувати саджанці екзотичних дерев, живці і насіння рослин. На його думку, умови сьогодення спонукають українців вирощувати власні рослини, а не "сподіватися" на куплене у магазинах.

Найчастіше клієнти "Азіміни" замовляють насіння різних сортів томатів, саджанці інжиру, шовковиці та зізіфусу.

 Зізіфус. Фото: Юрій Дубинчук

"Завдяки мені в Україні буде інжиру більше, ніж у Радянському Союзі", – сміється садівник.

 Інжир. Фото: Юрій Дубинчук

При цьому існує певна тенденція: влітку саджанці купують рідко. Пік продажів припадає на осінь, зиму і початок весни.

Юрій Миколайович доглядає за своїм дітищем самотужки. Раніше йому допомагала родичка, однак зараз вона хворіє. Поставив метеостанцію, аби було легше спрогнозувати погоду і автоматичний крапельний полив. 

"Кнопочку натиснув – і все поливається", – каже він.

Додає, що нині, у січні, починає висаджувати живці у своєму вегетарії, які згодом перетворюватимуться на саджанці. Уже навесні буде їх продавати охочим.

Екзотичні плоди із саду власника "Азіміни". Фото: Юрій Дубинчук

За словами власника "Азіміни", за весь час повномасштабної війни він жодного разу не піднімав ціни на свій товар. Дещо навіть віддає людям безкоштовно.

"Мені головне допомагати людям. У нас тут навіть були військові, то я їм деякі корисні в'ялені продукти завозив і віддавав безплатно.

Я закликаю людей правильно харчуватися і вирощувати найкраще. Нехай довше живуть", – наголошує Юрій Дубинчук.

Діана Кречетова, "Українська правда. Життя"

Матеріал підготовлений в рамках реалізації проєкту ГО "Місто-сад"

Фото обкладинки: Юрій Дубинчук


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