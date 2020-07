Чи потрібне страхування від COVID-19, якщо плануєш відпочинок чи мандрівку?

Так, під час подорожей в умовах пандемії мандрівникам потрібне страхування, яке може покрити витрати на лікування COVID-19.

Є певні нюанси, щодо в'їзду туристів в Україну та виїзду українських подорожуючих за кордон.

В рамках спецпроекту "Запитай Життя" відповідаємо на актуальне питання щодо страхування на час подорожей.

Наразі українці можуть відвідати 23 країни.

В деяких з них діють карантинні або візові обмеження, тому перш за все потрібно перевірити епідеміологічну ситуацію та умови в'їзду.

"Зв’яжіться з авіакомпанією, туристичною фірмою або тим оператором, через якого ви бронювали поїздку, та уточніть актуальний стан карантинних обмежень у країні, перевірте статус вашого бронювання.

Ретельно вивчіть умови вашого страхового полісу. Переконайтесь, що він покриває втрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, в тому числі, інфікування коронавірусом", – рекомендують у Міністерстві закордонних справ.

Ознайомитися з правилами в'їзду до конкретних країн можна на інтерактивній мапі від МЗС.

Нині там вказано, що обов'язковий страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19, потрібен до двох країн – Туреччини і Танзанії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнює, що, наприклад, у Туреччині такий поліс можна купити по прильоту в аеропорт.

"Ви перетинаєте кордон і вам вимірюють температуру на в'їзді, – розповідає очільник МЗС.

Якщо немає симптомів – вільно пропускають, а якщо є – пропонують безкоштовно пройти ПЛР-тест.

Важливий елемент – страхування, яке покриває випадки COVID-19.

Якщо раніше турист літав із загальним страховим полісом, то зараз потрібен той, який покриває наслідки коронавірусу.

Наскільки мене проінформували турецькі колеги, придбати такий поліс можна безпосередньо в аеропорту, наприклад, якщо у вас не те страхування".

Раніше міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой презентував спеціальний страховий поліс для туристів на випадок інфікування COVID-19.

Пакет страхування на 7 днів коштує 15, 19 та 23 євро і відповідно покривати витрати – 3, 5 та 7 тис. євро.

Програма охоплює всі аспекти подорожі – аеропорт, трансфери та готелі.

Самостійно придбати страхові поліси для виїзду за кордон можна в українських страхових компаній. Наприклад, їх нині продають такі фірми: ARX, VUSO, Uniqa, "Європейське туристичне страхування" (ЄТС).

Ціна страхового полісу змінюються залежно від території, ліміту покриття, кількості днів та програми послуг.

Наприклад, якщо розглядати страхування в Туреччину, то в середньому вартість мінімального полісу – 25-30 гривень в день.

Ліміт покриття в таких страхових полісах, зазвичай, становить 30 тисяч євро.

У деяких компаній ціна за один день знижується з тривалістю перебування.

Загалом у страхових зазначають, що поліс повинен мати чіткі дати, або ж можна придбати розширене страхування на рік.

При розширеному страхуванні потрібно вибрати кількість днів, яку ти проведеш за кордоном протягом року – 30, 60, 90, 180 чи 365 днів.

Деякі компанії самі впроваджують ліміт туристичних днів, часто він не перевищує 90.

Страховий поліс, який покриває витрати на лікування коронавірусом, може також входити у вартість туристично туру.

"Поліс на медичне страхування входить до вартості пакету.

Найбільш економна програма страхування "А" покриватиме тестування на COVID-19 у разі наявності симптомів, амбулаторне лікування в межах суми і терміну туру, або стаціонарне – в межах страхової суми і терміну туру + 15 днів.

Але якщо турист залишається на довший термін, ніж його зворотній квиток, то витрати на новий квиток не відшкодовуються.

Подорожуючий може скористатися ширшим страховим пакетом "В".

При доплаті від 1 до 3 доларів або євро (в залежності від країни призначення) за особу за день перебування, додатково страхова компанія покриватиме + 15 днів амбулаторного лікування після закінчення терміну дії туру, і до 250 доларів або євро на зворотній квиток, якщо турист залишається довше термінів", – ділиться досвідом туроператор TUI Ukraine.

Додатково можна оформити страхування, яке мінімізує втрати у випадку інфікування ще на території України.

"Є ще один вид страхування, який стосується фінансових ризиків.

Якщо з моменту повної оплати туру у туриста виявляється хвороба, яка унеможливлює його подорож і підтверджується документально, зокрема й COVID-19, йому компенсується частково або повністю вартість туру, за винятком франшизи", – розповідають у TUI Ukraine.

Там також запевняють, що зміна пакетів страхування, які тепер включають витрати на COVID-19, не вплинула на вартість турів.

Український мандрівник також може оформити страховий поліс для подорожей Україною.

Такі послуги надають страхові компанії, які спеціалізуються на цьому напрямку. Наприклад, "ЄТС"

Зазначається, що поліс діятиме у всіх областях країни, крім місця реєстрації проживання.

Іноземним громадянам для в’їзду в Україну необхідний страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

"Для нас дуже важливо, щоб людина, яка приїжджає в Україну, обов'язково мала поліс, який покриває саме лікування COVID-19, – розповідав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу 20 червня.

Це важливо, тому що згідно нашого закону, держава покриває лікування виключно громадянам україни, або біженцям".

Туристична асоціація Visit Ukraine спільно з Держагентством розвитку туризму, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою розробили портал, де оновлюється інформація стосовно умов в'їзду в Україну.

Зокрема, ця процедура відрізняються для іноземців з країн "зеленої" та "червоної" зони.

В обох випадках важливою є наявність страхового полісу, який відповідає певним критеріям.

"Страховий поліс має видавати компанія, яка зареєстрована в Україні, або іноземна страхова компанія, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України.

Поліс має покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією та діяти весь термін перебування в Україні", – зазначається на інформативному ресурсі.

Нині безпосередньо на порталі можна оформити страховий поліс на в'їзд в Україну у двох страхових компаній. Обіцяють, що з часом їхній перелік та функціонал буде розширюватися.

"Ми відкриті і можемо додати на портал й інші компанії, щоб турист зміг обрати для себе комфортний варіант, – розповідає Антон Тараненко, туристичний експерт, СEO асоціації Visit Ukraine.

Важливо, щоб вони відповідали вимогам МОЗ про обов'язкове лікування від коронавірусу, покриття обсервації та інших наслідків, пов'язаних з хворобою.

Наразі не всі українські страхові компанії можуть покривати обсервацію, а це дуже важлива річ".

Наприклад, в компанії "ЄТС", яка пропонує туристичне страхування на подорожі в Україні, страхування на 90 днів коштує понад тисячу гривень.

Іноземні туристи, які приїхали в Україну без страхування зможуть придбати його онлайн на всіх пунктах пропуску .

"Іноземець може отримати цей поліс в своїй країні, або в українських страхових компаній, які також надають такі послуги.

Важливо, щоб на цьому процесі не було якихось зловживань – уже були ситуації, коли перед кордоном продавали ці страхові поліси за завищеною ціною", – розповідає очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

