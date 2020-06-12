Де відпочити в Україні: напрямки та безпечна організація мандрівки під час карантину

Літо у розпалі, а у відпустку ніхто чомусь не квапиться.

Світова пандемія внесла корективи в організацію подорожей, та це не привід залишатися без відпочинку.

Поки популярні закордонні курорти для нас недоступні, пора мандрувати Україною.

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Регіони вже активно готуються до прийому відвідувачі та вигадують нові атракції.

Щоб дізнатися, яким буде туристичне літо-2020 "Українська правда. Життя" поспілкувалася із туристичним активом Закарпатської, Миколаївської, Львівської та Тернопільської областей.

Фото petrunjela/Depositphotos

ЯК БЕЗПЕЧНО ОРГАНІЗУВАТИ ВІДПОЧИНОК

Міністерство охорони здоров'я та головний санітарний лікар країни вже оголосили правила безпеки літнього відпочинку.

Ці заходи допоможуть сформувати комфортний план подорожі та вбережуть від неприємних несподіванок.

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Якщо ви відправляєтесь у мандрівку на вікенд і більше – краще наперед забронювати житло.

З 10 червня області, які перейшли до наступного рівня пом'якшення карантину, можуть відкривати готелі, туристичні бази, санаторії та приватні садиби.

Проте обмеження досі діють на проживання у дитячих таборах.

Перевірте можливість онлайн реєстрації у закладі. Такий формат допоможе уникнути зайвих скупчень та черг.

Якщо під час проживання в готелі у вас підвищилась температура або з'явилися ознаки респіраторного захворювання, вам повинні організувати консультацію з медичним працівником та умови для ізоляції.

Крім того, ізоляції підлягають всі, хто проживав в одному номері з хворою людиною.

У закладах розміщення повинні бути вмонтовані антисептики для загального користування.

Поза номером відвідувачам дозволено ходити лише в масках та респіраторах, а також дотримуватися 1,5 метри дистанції.

Зверніть увагу, заклад повинен проводити дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години, а також організувати центральний збір засобів індивідуального захисту для подальшої утилізації.

Експерти одразу зазначають, що діяльність приватних закладів розміщення наразі важко контролювати.

"Зараз нас турбує приватний сектор.

Бази відпочинку, санаторії, готелі вже закуповують медикаменти, засоби особистого захисту та дезінфектори.

Ми розуміємо, що не у всіх приватних садибах це буде.

Зустрічаємося з місцевими жителями та владою, щоб пояснити – вони повинні забезпечити своїх поселенців мінімальними безпековими умовами.

Очаків, наприклад, пропонує встановити контрольний пункт пропуску на в'їзді в місто – реєстрація номерів допоможе зафіксувати, куди саме поїхала машина", – розповідає Руслан Волчецький, заступник начальник відділу туризму Миколаївської ОДА.

Начальниця управління туризму і курортів Закарпатської ОДА Любов Когуч зазначає, що у теперішніх умовах туристи часто орендують не номери, а окремі будиночки.

Такий варіант досить вдалий з боку дотримання соціальної дистанції, проте не забувайте самостійно стежити за правилами безпеки.

Щоб максимально обмежити контакти відпочиваючих, МОЗ рекомендує закладам проживання організувати харчування в номерах, або в ресторанах за системою замовлень.

Нагадуємо, що з 5 червня заклади у регіонах з карантинними пом'якшеннями можуть функціонувати не лише на літніх терасах, а й в приміщеннях.

Відвідуючи їх, туристи мають дотримуватися наступних правил:

Не заходити в приміщення без супроводу персоналу.

Обробити руки антисептичним засобом перед входом.

Дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра.

Заходити та пересуватися по закладу потрібно у захисній масці (крім часу вживання їжі).

Якщо ви подорожуєте з дітьми, будьте готовими до того, що в ресторанах поки не функціонуватимуть дитячі кімнати.

Також не можна організовувати банкети чи святкування на більш ніж 10 осіб.

Одночасно за одним столиком може знаходиться не більше 4 осіб, не враховуючи дітей віком до 14 років.

Транспорт

Обмеження на транспортні перевезення в межах країни поступово послаблюються з 22 травня.

У тих областях, які відповідають критеріям переходу на інший етап пом'якшень, уже відновлене перевезення автомобільним транспортом.

Щодо залізничного сполучення, з 1 червня почали курсувати потяги, проте їхня кількість наразі обмежена.

Купити квитки на потяг тепер можна за 90 днів до відправлення, при цьому продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

При посадці буде здійснюватися температурний скринінг, а також перевірятиметься наявність маски.

Важливо, що зараз у поїздах заборонений продаж продуктів харчування.

У нічних поїздах провідники зможуть запропонувати лише воду у пляшках.

Внутрішні авіаперельоти відкриті з 5 червня.

Перші рейси відправляються з міжнародного аеропорту ""Бориспіль" в Дніпро та Одесу.

Згідно вимог Державіаслужби, під час перельоту всі пасажири та персонал повинні дотримуватися маскового режиму.

Додатково мають бути запроваджені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

Під час зльоту та посадки всім пасажирам будуть вимірювати температуру.

Міжнародні авіарейси планують запустити з 15 червня.

КУДИ ПОЇХАТИ НА ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ





Найперше, потрібно визначитися, який вид відпочинку вам імпонує, а потім обрати перспективний маршрут.

Найпопулярнішими напрямками літнього сезону-2020 експерти називають оздоровчий, культурний, гастрономічний та екологічний туризм.

Гастротур

Кожен український регіон має свої гастрономічні традиції та фірмові страви, якими можуть пригостити туристів.

За кавою їдьте в Ужгород, за сіллю – в Дрогобич, Полтава пригостить галушками, Львів – шоколадом, Вилкове – оселедчиками, а ще є дикий мед, варення з рожі, сири з буйволячого молока…

Часто міста організовують такі туристичні маршрути по своїх закладах, де можна скуштувати традиційні страви, крафтові напої чи продукти місцевого виробництва.

"Гастрономічний туризм буде розвиватися в напрямку споживання фермерської та органічної продукції у місцевих крафтових виробників, які мають відкриті двері для туристів", – переконана начальниця Управління туризму Львівської області Наталія Табака.

Одним із найпопулярніших гастро-напрямків в Україні нині є винний туризм.

Цікаві винні локації можна знайти і на заході, і на сході країни.

Фото karelnoppe/Depositphotos

"Скуштувати вино в основному можна в чотирьох закарпатських районах – Ужгородський, Мукачівський, Береговський і Виноградівський.

Там знаходяться дегустаційні підвали приватних виноробів, вони більш автентичні.

Крім того, в закладах можна ознайомитися з процесом виноробства, а восени ще й долучитися", – розповідає Любов Когуч.

Дегустаційні зали також є на великих виноробних заводах, де проводять екскурсії.

Якщо хочеться скуштувати щось оригінальне, можна відправитися у село Вілявче, де у приватній виноробні роблять малинове вино, розповідає Наталія Табака.

Кілька місць, де можна скуштувати українське вино: виноробна компанія "Шато Чизай" (Закарпатська область),

виноробня "Бейкуш" (Миколаївська область),

виноробне господарство Князя П.Н. Трубецького (Херсонська область),

виноробня "Колоніст" ( Одеська область ),

винзавод "Коблево" (Миколаївська область),

виноробня " Маркіз де Лакарен " (Одеська область).

Крім того, з'являється дедалі більше приватних броварень, які виготовляють крафтове пиво.

"Нещодавно в Ужгороді був представлений новий вид пива "Убер" – зараз в місті дуже багато крафтових пивоварень.

Це нова тенденція, яка розвивається останні роки, тепер крім вин Закарпаття славиться і пивом", – розповідає Любов Когуч.

Популярним продуктом крафтового виробництва є також українські сири.

Їх виготовляють з молока кіз, овець, корів та навіть буйволів. Одна з таких ферм розташована на Закарпатті – "Карпатський буйвол".

Гастрономічні тури Україною – це не лише про традиційність, тут можна відшукати щось оригінальне і ексклюзивне.

Тільки на території Львівської області зараз близько 22 господарств, які пропонують свої вироби.

Одним із нових трендів стали ферми з вирощування равликів, відвідати їх можна в Львівській та Закарпатській областях.

Якщо вам більше смакують устриці, то у Тилігульському лимані в Миколаївській області є ферма "Устриці Скіфії". Там можна провести дегустацію українських молюсків з бокалом ігристого.

А особливі гурмани можуть відправитися в містечко Перечин на Закарпатті, щоб скуштувати жаб'ячі ніжки.

Екомандрівка

Експерти прогнозують – цього сезону буде популярний зелений туризм та природні пам'ятки.

Більшість мандрівників шукають місця, де можна було б усамітнитися, помилуватися природою і просто провести час на свіжому повітрі.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, туроператори пропонують максимально безпечні формати подорожей.

"В нас з'явився новий вид екскурсії – власними автомобілями.

Гід їде попереду, а решта учасників слухають розповіді по радіозв'язку", – діляться досвідом у Львівській області.

При цьому регіони промаркували для туристів піші та веломаршрути з визначиними природними пам'ятками.

Для багатьох улюбленим відпочинком на природі залишається похід у гори.

Фото tolstnev/Depositphotos

Найпопулярніші гірські локації звісно у Карпатах.

"Вздовж кордону Закарпаття з Львівською та Івано-Франківською областю проходить закарпатський туристичний шлях, протяжність якого близько 400 км.

Це маршрут по вершинах гір, який тягнеться від Боржавських полин аж до Говерли.

Це активний маршрут для витривалих туристів.

Він ділиться на невеликі відрізки, тому долучитися до нього можна з кількох населених пунктів.

Крім того, до найбільших туристичних локацій є нескладні піші маршрути, протяжністю 10-20 км", – розповідають на Закарпатті.

Екологічну мандрівку можна організувати не лише гірськими місцевостями, а й природними парками та заповідниками.

Щоб подивитися на екзотичних тварин в природному середовищі, можна відвідати заповідник "Асканія Нова", а неймовірні пейзажі відшукайте в національному парку "Подільські товтри" або "Бузький гард".

Цікавою атракцією під час мандрівки парками може стати спостереження за птахами в природних умовах.

"В нас є чотири природні парки, найбільш популярний гірський напрямок і "Сколівські Бескиди".

А ще є Яворівський парк, тут багато озер для риболовлі та локацій для спостереження за тваринами.

Сюди туристи полюбляють їхати на бьордвотчинг (birdwatching)", – розповідає Наталя Табака.

Унікальною локацією є українська пустеля в Херсонській області – "Олешківські піски", яка вважається одним з найбільших піщаних масивів у Європі.

Ще одна родзинка місцевого ландшафту – наявність каньйонів.

Зазвичай, вони окутані скелястими горами та мають невеликі водойми.

Українські каньйони, які варто побачити: Актівський (Миколаївська область),

Буцький (Черкаська та Вінницька область),

Тетерівський ( Житомирська область),

Дністровський (Тернопільська область).

А ще можна побудувати екомаршрут українськими печерами – багато з них знаходяться в Тернопільській області.

Серед них – гіпсова печера "Млинки", "Кришталева печера", "Озерна" та інші.

Водний туризм

Пляжі вже готуються до прийому туристів та розробляють спеціальні заходи безпеки.

"Досить важливим залишається питання пляжів, поки по них немає конкретних рекомендацій.

Визначено, що між відпочиваючими має бути відстань у 1,5-2 метри.

Але ми розуміємо, що у пік сезону проконтролювати таку дистанцію буде важко.

Будемо допомагати місцевій владі вирішити це питання, щоб уникнути погіршення протиепідеміологічної ситуації", – розповідають в департаменті туризму Миколаївської області.

Руслан Волчецький зазначає, що в межах зони відпочинку не будуть надавати дозвіл на вихід будь-яких плавзасобів.

Також не будуть функціонувати аквапарки на воді і обмежать виносну торгівлю.

Організувати активний відпочинок можна безпосередньо на річках, серед атракцій – сплави, каякінг, рафтинг.

"Почали проводити сплави річкою Тисою на надувних човнах, які вміщують по вісім людей, що дозволяє дотримуватися правил карантину.

Невеликий сплав можна також провести по річці Уж, але відрізок дуже маленький.

Коли повноводна річка Боржава, туристи сплавляються і там", – розповідає Любов Когуч.

Альтернативним варіантом морю є відпустка біля озера – такий відпочинок підійде тим, хто прагне рекласку.

Які українські озера можна відвідати: Шацькі озера (Волинська область),

Рожеві озера ( Херсонська область),

Солоні озера (Закарпатська область),

Голубі озера ( Чернігівська область),

Озеро Синевир (Закарпатська область).



Оздоровчий відпочинок

Санаторії уже можуть приймати туристів у тих областях, де є пом'якшення карантину.

Експерти кажуть, що найбільший наплив почнеться на початку липня.

Поки не вирішена доля СПА-закладів, відправитися на оздоровчу мандрівку можна до карпатських чанів.

"Чани працюють оскільки, це більш індивідуальна процедура – в ньому може відпочивати лише маленька компанія, максимум вісім людей.

Крім того, вода повсяк час оновлюється, а також проходить термічну обробку.

Плюс в чанах використовується мінеральна вода, яка береться з джерел", – пояснює Любов Когуч.

Чани – це щось подібне до гарячих ванн, які можна приймати на відкритому повітрі.

У гарячу воду часто додають набори корисних трав, а підігрівається чан на вогні.

Також можна відправитися у місцевості, де є басейни з термальними водами.

В Карпатах найпопулярніші місця – це село Косино та містечко Берегове, а також село Велятино, термальні джерела також є на Арабатській стрілці.

Крім того, багато санаторіїв та оздоровчих баз працюють з лікувальними грязями.

Відшукати самостійно їх можна на озері Сиваш, а також на бердянських лиманах.

Історична подорож

Популярними туристичними локаціями на історичну тематику є замки та фортеці.

Ростислав Яцків – директор Управління туризму Тернопільської області розповідає, що " заповідник "Замки Тернопілля", якому підпорядковані 11 замків – уже працює та приймає у себе індивідуальних туристів".

При цьому Тернопільщина цього сезону буде залучати туристів не тільки до популярних локацій – а й маловідомих замків.

Зазначається, що групи, які приходять у музеї та архітектурні пам'ятки, обов'язково мають бути в масках.

Загалом правилами безпеки дозволено, щоб на екскурсії були присутні 10 людей.

Наразі Кабмін обіцяє розглянути звернення туристичного бізнесу і розширити групи до 50 осіб.

Екскурсії замками – це не завжди історії про давнину, а й цікаві дійства.

Фото tverkhovinets/Depositphotos

"Нещодавно на руїнах Хуського замку обласний драмтеатр вперше провів виставу під відкритим небом.

Вистава побудована так, що туристи, які в цей час відвідують замок відчувають себе не просто глядачами, а й героями вистави.

А ще у нас з'явилася нова атракція – політ на повітряні кулі над Мукачевом та Мукачівським замком", – розповідає про досвід Закарпаття Любов Когуч.

Замки та оборонні споруди: замок Любарта (Волинська область),

Олеський замок (Львівська область),

Кам'янець-Подільська фортеця ( Хмельницька область),

Тараканівський форт (Рівненська область),

Теребовлянська фортеця (Тернопільська область),

Хотинська фортеця ( Чернівецька область)

Тустань (Львівська область).

Якщо вас уже не вражає архітектура замків та стародавніх будівель, то спускайтеся у підземелля і катакомби.

Побродити підземним містом можна у Вінниці, Рівному, Львові, Луцьку, Умані, Дніпрі та Одесі.

Крім того підземні приміщення є у багатьох монастирях.

Як окремий напрям можете обрати для себе темний-туризм – це подорожі по місцях, пов'язаних із якоюсь трагедією.

Наприклад, в цю категорію підходить мандрівка Чорнобильською зоною.

Зазвичай, такі екскурсії організовують туроператори, а головною локацією є покинуте місто Прип'ять.

Зрозуміло, що різноманітних історичних та культурних пам'яток по Україні дуже багато.

Для вдалої мандрівки, вам просто потрібно обрати напрям, який цікавить найбільше.

Полегшити таке завдання може інтерактивна карта пам'яток України на платформі Google, де об'єкти посортовані за рівнем цікавості.

Подієвий туризм

Щороку саме подієвий туризм змушував місцевих туристів мігрувати по всій країні.

Але цього літа він зазнав найбільшого удару – більшість музичних, мистецьких, гастрономічних та спортивних фестивалів перенесли дати проведення.

Наприклад, музичний фестиваль"Файне місто" пройде вже наступного року, а організатори AtlasWeekend спробують організувати свою зимову версію.

Експерти сподіваються, що в другій половині літа таки вдасться провести невеликі заходи.

"Фестивалі, які заплановані на червень уже відмінені, по тих, які мають пройти у липні, серпні та вересні – ще йдуть обговорення.

Думаю, за сезон щось таки повинно відбутися, ми не можемо просто припинити подієвий туризм.

Звісно, якщо вони будуть проведені, то із дотриманням відповідних обмежень", – розповідає Ростислав Яцків з Тернопільської області.

Дарія Поперечна, УП.Життя



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