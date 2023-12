Куди з вулиць міст поділися горобці?

Ви помітили, що горобців у містах, особливо великих, поменшало?

Якщо так, то вам не здалося.

Їх дійсно стало менше у мегаполісах.

В рамках спецпроекту "Запитай Життя" з цим питанням ми звернулись до орнітологині, кандидатки біологічних наук Наталії Атамась.

Наталія Атамась, орнітологиня, кандидатка біологічних наук

Відповідь

"У містах Європи та України найпоширенішими є два види горобців – польовий та хатній.

Саме щодо хатнього горобця, який часто мешкає у містах поряд з людиною, виникає запитання: куди вони поділися?

Загалом у Західній та Північній Європі з 80-х рр. існує потужний тренд на скорочення чисельності хатнього горобця. Щодо причин такого явища точаться дискусії.

Вважається, що на птахів у містах негативно впливають забруднення повітря та ґрунту важкими металами та діоксидом вуглецю, електромагнітне забруднення також згадується", – пояснює науковиця.

Фото: Dink101/Depositphotos

Наталія Атамась також додає, що загалом є тенденція до урбанізації: коли все менше залишається місць, де зерноїдний горобець може нормально живитися.

"Є дослідження, які показують, що чим більш "багатий та соціально успішний" район, тим менше там горобців, певно, через перераховані вище причини.

Також горобці не люблять і уникають щільної новітньої забудови, з відсутністю парків та зелених зон, цього зараз в Україні у містах багато.

Що стосується польового горобця, який більше тяжіє до відкритих ландшафтів, але трапляється й у містах, то його чисельність змінюється по-різному у різних країнах Європи.

Наприклад, у Фінляндії вона зростає.

Це пов'язано з тим, як ведеться сільське господарство у різних країнах", – каже орнітологиня.

Наталія Бушковська, УП.Життя

