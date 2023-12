Як правильно підгодовувати птахів взимку та що робити з пташкою, яка змерзла чи травмована?

Холодна пора року може стати справжнім випробуванням для птахів, які залишаються зимувати.

Найпоширеніші проблеми – це нестача їжі, різноманітні травми та сильні морози. Тому в цей час їм потрібна людська допомога.

Проте мало хто знає, як ефективно та правильно врятувати пташку в зимовий період.

Реклама:

Часто необережне ставлення до птахів призводить до того, що вони травмуються ще більше чи просто помирають від страху.

То що робити, якщо взимку знайшли пташку, яка потребує допомоги? І ще важливіше – чого робити не потрібно?

Відповіді на ці питання в рамках проєкту "Запитай Життя" нам допомагали знаходити:

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали:

Реклама: