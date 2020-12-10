Як правильно підгодовувати птахів взимку та що робити з пташкою, яка змерзла чи травмована?

Холодна пора року може стати справжнім випробуванням для птахів, які залишаються зимувати.

Найпоширеніші проблеми – це нестача їжі, різноманітні травми та сильні морози. Тому в цей час їм потрібна людська допомога.

Проте мало хто знає, як ефективно та правильно врятувати пташку в зимовий період.

Часто необережне ставлення до птахів призводить до того, що вони травмуються ще більше чи просто помирають від страху.

То що робити, якщо взимку знайшли пташку, яка потребує допомоги? І ще важливіше – чого робити не потрібно?

Відповіді на ці питання в рамках проєкту "Запитай Життя" нам допомагали знаходити:

Як і коли потрібно надати першу допомогу

Перш ніж забирати птаха додому, потрібно пересвідчитися, що він дійсно потребує допомоги.

Якщо птаха знаходиться на землі – це перша ознака, що з нею ймовірно щось не так.

"Все залежить від виду, але загалом пташки активні, рухливі та шукають їжу.

Якщо вони сидять, мають відсутній погляд, малорухливі – це свідчить про недугу.

Або ж ви візуально бачите, що щось негаразд, наприклад пошкоджене крило", – розповідає орнітолог Тетяна Кузьменко.

Якщо птаха не відлітає, коли люди підходять і можуть її спіймати – це теж свідчить про проблему.

При цьому Тетяна Кузьменко зазначає, що в холодну пору року, лебеді, качки чи дрібні птахи можуть сидіти нерухомо, відпочиваючи, щоб не витрачати зайвих калорій.

Тому не потрібно навмисно підходити до птаха, щоб перевірити, чи з ним все гаразд – це можна зрозуміти на відстані.

"Якщо зовні ви не бачите ніяких пошкоджень чи нетипової поведінки – не турбуйте птахів зайвий раз.

Коли ви будете підходити до лебедя і перевіряти, то можете йому нашкодити, тому що тварина буде злітати, витрачати енергію, шукати нове місце", – пояснює експертка.

Якщо ви вирішили підійти ближче до птаха чи оглянути його, попередньо потрібно визначити з яким видом ви маєте справу.

Птахи не люблять контактувати з людьми, тому великі можуть навіть травмувати. Тетяна Кузьменко розповідає, що хижих птахів відрізняють гачкуватий дзьоб та великі кігті.

"Лелеки, які вважаються дуже безпечними, також можуть серйозно травмувати, якщо їх необережно брати до рук", – додає орнітолог.

Тому експерти у будь-якому випадку рекомендують надсилати фото фахівцям.

"Обов'язково потрібно знайти орнітологів або людей, які займаються лікуванням птахів, надіслати фотографію, адже дуже часто люди не знають, що це за вид.

А щоб правильно її погодувати та надати допомогу, потрібно спочатку визначити, до якого ряду або класу належить цей птах", – пояснює Ірина Снопко.

Перш ніж забирати птаха додому, потрібно пересвідчитися, що він дійсно потребує допомоги.

Фото bereta/Depositphotos

Далі потрібно зрозуміти, що саме трапилося з птахом.

Варто зазначити, що птахи рідко помирають саме від голоду, зазвичай, причина в якихось пошкодженнях.

Тому не варто силоміць годувати птаха, тим паче продуктами людського вжитку.

"Якщо ви знаходите птаха, то скоріш за все причина не в тому, що він голодний.

Він може змерзнути, бути травмованим чи хворим.

Якщо вони довго не знаходять їжу, то помирають від холоду. Тому що всю енергію тратять на обігрів", – зазначає Марія Микитюк.

Крім того, птахи рідко просто переохолоджується – часто цьому передують саме травми, через які вони залишаються на землі.

"Дуже рідко буває, що птах просто замерзає – це або дуже сильні морози, або він зовсім ослаблений.

Нормальний здоровий птах, який має їжу, просто потребує споко, і все буде гаразд", – пояснює Тетяна Кузьменко.

Засновниця реабілітаційного центру Марія Микитюк називає кілька видів травм, з якими найчастіше привозять птахів:

кульові поранення;

технічні травми;

отруєння.

"З вересня до грудня птахи потрапляють з кульовими пораненнями, через те що починається сезон полювання.

У Києві дуже часто привозять голубів з гумовими кулями, по яких стріляють для розваги.

Друге – це технічні травми крил чи лап, часто це трапляється після потужного вітру.

Третє – хвороби інфекційного напрямку. Багато птахів харчуються відходами – цей корм неякісний, він має плісняву. Це пригноблює імунітет", – ділиться експертка.

Хижих птахів також часто отруюють спеціально.

"Люди, які розводить голубів, спеціально знищують хижих птахів, зазвичай яструбів, які полюють. Як наживку вони випускають одного голуба змащеного отрутою.

Тоді буває за день привозять навіть двох птахів з важким отруєнням, але як правило, вони не відновлюються", – розповідає Ірина Снопко.

Однією з найрозповсюдженіших травм взимку є черепно-мозкова, наприклад, коли птах в польоті стукнувся об машину або врізався в будівлю.

"Якщо це черепно-мозкова травма, то в птиці можуть бути проблеми з очима, посмикування голови, неоднакова реакція.

В такому випадку її не можна поїти, бо вода може спровокувати набряк мозку", – застерігає Ірина.

Експертка означає, якщо ви бачите на тілі птаха кров, чи є відкритий перелом – його потрібно доставити в клініку.

Тут треба звернути увагу на правила транспортування птахів, які допомагають мінімізувати їхній стрес.

"Птахи сприймають візуальне та шумове забруднення.

Потрібно тихенько підійти та посадити птаха в темну коробку, шапку, рукавичку, щоб у нього не було подразнення від синтетичних звуків, як від пакета чи куртки", – розповідає Марія Микитюк.

Щодо великих птахів, то їй потрібно накрити великою шматою чи курткою, щоб зафіксувати, і вони не могли бити крилами.

Якщо ви не можете самостійно транспортувати птаха чи дістатися до нього, можна звернутися до служби порятунку тварин. Проте вони не займаються лікуванням чи подальшим доглядом.

Куди звертатися за фаховою допомогою

Якщо ви знайшли птаха, який потребує допомоги – потрібно звернутися до фахівців, щоб підібрати правильний догляд.

Особливо якщо тварина потребує не лише реабілітації, а й лікування.

Щоб визначити з яким птахом ви маєте справу та що йому потрібно, можна звернутися до орнітолога або ветеринара. А також зателефонувати у притулок або реабілітаційний центр.

"Багато людей, які спілкуються з нами телефоном, просто не мають можливості доставити до нас птаха.

Було вже багато випадків, коли люди самостійно виходжували птахів цілком успішно. Інколи навіть по відеозв'язку консультувалися.

Зрозуміло, якщо там перелом або травма, то потрібно втручання лікаря – передати птаха і кваліфіковано надати допомогу", – розповідає засновниця притулку для птахів Ірина Снопко.

Це справді важливо, оскільки птахи можуть кардинально змінювати свою поведінку після того, як ви принесете їх додому.

"Тільки на картинках птаха можна так легко на ручках принести додому.

Коли він відігрівається, то починає лупати стіну як скажена та намагається втекти. Цим травмує себе ще більше.

В мене були випадки, коли виїжджала київська команда порятунку, бо люди принесли додому синичку, відігріли її, і не сподівалися, що за 30 хвилин вона почне літати.

В результаті – забилась просто під шафу і не могла звідти вилетіти.

Ще була ситуація, коли люди три дні виходжували пташку, все було нормально, а на 4 день, коли дружина готувала суп, пташка просто залетіла туди", – ділиться досвідом Марія Микитюк.

У притулках та центрах для птахів їм надають кваліфіковану допомогу, а також проходять реабілітаційний період.

Марія Микитюк розповідає, що в їхньому центрі реабілітації в середньому знаходиться 150 птахів. При цьому вони отримують 5-10 телефонних дзвінків щодня.

"У нас не вистачить місця на всіх травмованих птахів Києва та області. Тому беремо лише ту кількість, яку можемо якісно вилікувати та вигодувати своїм коштом.

Зазвичай, приймаємо в тиждень не більше 2 птахів. Влітку – до 20.

Це через те, що взимку обсяги кормів збільшуються втричі. А сам попит надзвичайно високий", – розповідає Марія.

Зазвичай, притулки приймають всіх птахів, проте є види, які потребують специфічних умов, тому їх перенаправляють у обладнані центри.

"Є притулки з озерами, наприклад, такий в Межигір'ї. Туди беруть лебедів, качок та великих птахів.

У нас є вольєри та досвід роботи зі всіма птахами, але на певні види просто закінчується резерв", – додає Марія.

Як доглядати за птахом в домашніх умовах

Якщо ви залишили птаха на реабілітацію в домашніх умовах, варто все одно проконсультуватися із фахівцями, які вже мають досвід у цій справі.

На думку власниці реабілітаційного центру Марії Микитюк, найлегше вдома доглядати за голубами, які вже звикли до людей – а от з іншими птахами буде складно.

Щоб доглядати за птахом вдома, йому потрібно створити комфортні умови.

🔵 Харчування

Ніякого хліба! – це перше правило, яке потрібно запам'ятати при догляді за птахами.

Експерти наголошують, що харчі з людського столу, не підходять для тварин.

"Є заборонені продукти – це продукти людського столу. Хліб – це заборона №1. Все смажене, солоне – заборона №2. Це не калорійний корм і взагалі шкідливий", – наголошує Марія.

Корм для птахів потрібно підбирати відповідно до виду. Наприклад, хижим птахам потрібне м'ясо. При цьому не в чистому вигляді, а разом із кістками та пір'ям – це особливості їхнього організму.

"Хижих птахів чистим м'ясом можна годувати тільки кілька днів. Їм обов'язково потрібні кістки, пір'я, пух для того, щоб утворилась палетка – це валик з неперетравлених частинок, яким вони чистять зоб, і це сприяє правильному травленню.

Якщо цього не буде, то у них дуже часто починають виникати проблеми і запалення", – ділиться досвідом Ірина Снопко.

Харчі з людського столу, не підходять для тварин. Фото timofffey/Depositphotos

Щодо води, то її не варто давати, поки не провели обстеження птаха. При травмі голови вона може призвести до набряку мозку та раптової смерті.

Теж саме стосується їжі – не потрібно змушувати птахів харчуватися, апетит повинен проявитися сам.

"Бувають випадки, коли люди намагаються запхати їжу, тримають цю маленьку пташку. А вона просто помирає від розриву серця, бо дуже боїться", – розповідає Марія Микитюк.

🔵 Умови

Якщо птаха замерзла, її також потрібно акліматизувати до температури приміщення і відігріти.

"Відігрівати птаха потрібно поступово, а не одразу нести у тепло. Можна почати з якогось сараю.

Все залежить від розміру птаха, якщо це лелека, то йому потрібен ящик і кілька пляшок з теплою водою – але не гарячою", – розповідає орнітолог Тетяна Кузьменко.

Крім того, пташці потрібно забезпечити тишу та спокій.

"Коли птах потрапляє до людей, він має якісь проблеми зі здоров'ям, тому потребує спокою, тиші та напівтемряві.

Коробка – найоптимальніший варіант. Потрібно зробити дірочки для вентиляції, на дно постелити щось м'яке – сіно, пелюшки або старий рушник. Важливо також спостерігати за калом.

Не потрібно брати пташку на ручки або гладити, від цього вона ще більше стресує", – ділиться Ірина Снопко.

Цей час краще присвятити пошуку інформації.

"Потрібно розуміти, що це дика пташкаа, якщо ви посадите її в клітку, то вона буде битися, буде у паніці.

Ви для птахи зараз – найбільший страх. Тому потрібні безпечні умови утримання та якісний ендемічний корм. Від цього залежить результат лікування.

Не знаючи нічого про генетичні сподівання цього виду птахів та ендемічну поведінку, у вас дуже мало шансів виходити його", – пояснює Марія.

🔵 Час реабілітації

Це залежить від особливостей організму та тяжкості травмування.

Експерти розповідають, що одним птахам достатньо кількох днів, щоб прийти у свій нормальний стан, інші – можуть відновлюватися і пів року.

Трапляються випадки, коли птаха відпускають, проте він ще не готовий летіти, тому повертається назад.

Якщо птах їсть, чистить пір'ячко, весь день активний і добре літає – це основні ознаки, які можуть свідчити, що він одужав.

На думку реабілітологів, здорова птаха має адаптуватися до життя на природі, тому не варто робити з неї домашнього улюбленця після одужання.

Як доглядати за птахами взимку

Щоб вберегти птахів взимку, можна розпочати зимовий прикорм. Це допоможе пташкам, які живуть в місті та мають обмежений доступ до потрібної їжі.

При цьому зимова підгодівля – це відповідальний процес, який потребує регулярності.

Про 4 основних правила підгодівлі розповіла Марія Микитюк.

Систематичність та регулярність

Якщо ви розпочали підгодівлю, то птахи звикають, що в певний час на них там чекатиме їжа.

Тому що якщо ви на 3-4 дні припините – це може стати фатальним для тих птахів, які вже призвичаїлися саме до цього місця.

Потрібно кожного дня в одну і ту ж годину приносити у годівницю аналогічну кількість зерна. А підгодівлю можна припиняти навесні.

Щоб вберегти птахів взимку, можна розпочати зимовий прикорм. Фото qklatan/Depositphotos

Корм потрібно вибирати універсальний та калорійний

Для птахів важливо зігрітися в зимовий період. Цю функцію виконує корм.

Підгодівля вкрай необхідна для того, щоб птахи не замерзли взимку і витрачали цю енергію на обігрів.

Калорійний універсальний корм, який підходить для більшості птахів, що зимують в містах – це волоські горіхи, сире та не підсолене насіння соняшника, просо і пшениця.

Ці чотири інгредієнти максимально корисні та універсальні для всіх видів птахів.

Правильний початок підгодівлі

Підгодівлю дійсно потрібно розпочинати логічно, коли стає холодно або випадає сніг.

Припиняти підгодівлю можна навесні, коли приходить тепло до 15°С – це приблизно середина квітня.

Годівничка має бути безпечною

Годівниці з пластикових пляшок робляться дуже легко, але травмують птахів. Вони мають гострі краї.

Крім того, були випадки, коли птаха туди залітала, але не могла вилетіти.

Тому годівничка має бути безпечною, в ідеалі дерев'яною, необробленою фарбою та хорошою видимістю, щоб птах міг врятуватися від котів, наприклад.

Не варто годувати птахів на водоймах

Орнітолог Тетяна Кузьменко додає, що важливо уникати підгодовування диких качок та лебедів, адже це змушуватиме їх затримуватися на водоймах.

Справа в тому, що під час сильних морозів водойми почнуть вкриватися кригою, але птахи, замість того, щоб шукати інші водойми з відкритим плесом, лишатимуться там, де їх годують.

Це зробить їх залежними від підгодівлі і наражатиме на ризик голодування та вмерзання в кригу через ослаблення, якщо підгодівлю буде припинено.

Натомість у випадках, якщо морози сильні, природні корми недоступні, а птахи ослаблені – можна і потрібно допомагати їм з кормом.

Дарія Поперечна, УП. Життя

Тутульна світлина: Mutan7/Depositphotos

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