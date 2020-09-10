Чи дійсно існує метеозалежність, а зміни погоди впливають на наше самопочуття?

ОНОВЛЕНО 08.09.2021

"Це все через погоду", "Я метеозалежна людина", "Дуже сильно відчуваю перепади погоди".

Такі скарги можна почути дуже часто.

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Проте чи дійсно існує метеозалежність, чи може це лише міф?

З цим питанням в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми звернулись до сімейної лікарки Дарини Дмитрієвської та лікаря-інтерніста Руслана Буяновського.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали:

Чи вирішать окремі вагони для чоловіків та жінок проблему сексуальних домагань та насильства?

Чи можна виміряти рівень нітратів у овочах і фруктах за допомогою тестера?

Руслан Буяновський

Дарина Дмитрієвська

То чи існує метеозалежність?

Відповідь на це питання залежить від того, що саме ви розумієте під "терміном" метеозалежність.

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Якщо ви маєте на увазі так звані "магнітні бурі" або магнітну активність на Сонці, то ексочільниця МОЗ Уляна Супрун ще у 2018 році пояснювала, чому це не більше, ніж міф.

"Електромагнітна активність на Сонці відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси.

І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень, – зазначає очільниця МОЗу.

Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини".

Вона наводить таке дослідження: було проаналізовано 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Графік активності таких повідомлень був зіставлений з графіком активності Сонця, і в кінцевому результаті взагалі не збігався.

63 мільйони твітів показали, що мігрень та головний біль не залежать від активності сонця

Сімейна лікарка Дарина Дмитриєвська теж підтверджує, що метеозалежність у тому уявленні, яке у нас в країні сповідують – це трохи міф.

"В Україні люди вірять чи не в магічні здібності власного організму передбачати погоду.

Проте є дослідження, які показують, що масово жодного зв'язку змін погоди та звертаннями зі скаргами на болі в суглобах, підвищення тиску – немає.

Тобто якщо погода міняється, а у людини в цей час загострення певного захворювання – вона пов'язує ці факти, а коли воно не сходиться – мозок не помічає того", – пояснює лікарка.

Дмитрієвська зауважує, що крім самої погоди ми зазвичай упускаємо інші фактори, які впливають на наше самопочуття.

"Наприклад, ви погано спали, вас кусали комари – звичайно зранку ви будете себе погано почувати, у вас може боліти голова та стрибати тиск тощо", – пояснює вона.

Класика метеозалежності – погане самопочуття через магнітну активність на Сонці. Фото choreograph/Depositphotos

Проте не можна сказати, що погода геть не впливає на наше здоров’я.

Особливо, якщо ми говоримо про різкі зміни.

Руслан Буяновський стверджує, що в доказовій медицині мало робіт з цього приводу, щоб опиратись на якісь сильні факти.

"Але клінічна інтуїція і досвід пацієнтів говорить про наявність такого зв'язку.

Так пацієнти з мігренню можуть мати приступ головного болю при різкій зміні погоди.

Пацієнти з хронічним болем при погіршенні погоди теж відчують більше болю", – каже він.

Зв'язок приступів мігрені та різких змін у погоді підтверджує й Фундація дослідження мігрені.

При чому серед погодних факторів:

занадто низька чи висока вологість;

різкі та значні зміни в температурі;

яскраве сонячне світло.

Часто літні люди кажуть, що у них на зміну погоди "крутить коліна" та болить спина. То, що ж відбувається з суглобами?

Опублікований в грудні 2017 року звіт Гарвардської школи здоров‘я вказує, що погода не впливає на біль в спині й суглобах.

Але тривала погана погода, сидіння вдома, брак сонячного світла та свіжого повітря можуть погіршувати симптоми різноманітних хронічних захворювань.

Для дослідження були проаналізовані медичні дані понад 11 мільйонів пацієнтів у період між 2008-2012 роками.

"Якби ми не дивились на ці дослідження, ми не бачимо жодної кореляції між дощами та скаргами до лікаря щодо болів в суглобах та спині", – каже професорка Гарвардського університету Анупа Джема.

Тобто не погода, а вимушене сидіння вдома та відсутність руху скоріш за все погіршують наш стан.

Наталія Бушковська, УП.Життя

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