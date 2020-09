Чи дійсно існує метеозалежність, а зміни погоди впливають на наше самопочуття?

"Це все через погоду", "Я метеозалежна людина", "Дуже сильно відчуваю перепади погоди".

Такі скарги можна почути дуже часто.

Проте чи дійсно існує метеозалежність, чи може це лише міф?

З цим питанням в рамках спецпроєкту "Запитай Життя" ми звернулись до сімейної лікарки Дарини Дмитрієвської та лікаря-інтерніста Руслана Буяновського.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання і ми знайдемо експерта, який на нього відповість.

Наприклад, ми вже пояснювали:

Чи потрібне страхування від COVID-19 , якщо плануєш відпочинок чи мандрівку?

Чи вирішать окремі вагони для чоловіків та жінок проблему сексуальних домагань та насильства?

Чи можна виміряти рівень нітратів у овочах і фруктах за допомогою тестера?

Руслан Буяновський

Дарина Дмитрієвська

То чи існує метеозалежність?

Відповідь на це питання залежить від того, що саме ви розумієте під "терміном" метеозалежність.

Якщо ви маєте на увазі так звані "магнітні бурі" або магнітну активність на Сонці, то ексочільниця МОЗ Уляна Супрун ще у 2018 році пояснювала, чому це не більше, ніж міф.

"Електромагнітна активність на Сонці відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси.

І якщо вона досягає Землі, то починає взаємодіяти з магнітним полюсом нашої планети, що викликає полярне сяйво, а не мігрень, – зазначає очільниця МОЗу.

Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини".

Вона наводить таке дослідження: було проаналізовано 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Графік активності таких повідомлень був зіставлений з графіком активності Сонця, і в кінцевому результаті взагалі не збігався.

63 мільйони твітів показали, що мігрень та головний біль не залежать від активності сонця

Сімейна лікарка Дарина Дмитриєвська теж підтверджує, що метеозалежність у тому уявленні, яке у нас в країні сповідують – це трохи міф.

"В Україні люди вірять чи не в магічні здібності власного організму передбачати погоду.

Проте є дослідження, які показують, що масово жодного зв'язку змін погоди та звертаннями зі скаргами на болі в суглобах, підвищення тиску – немає.

Тобто якщо погода міняється, а у людини в цей час загострення певного захворювання – вона пов'язує ці факти, а коли воно не сходиться – мозок не помічає того", – пояснює лікарка.

Дмитрієвська зауважує, що крім самої погоди ми зазвичай упускаємо інші фактори, які впливають на наше самопочуття.

"Наприклад, ви погано спали, вас кусали комари – звичайно зранку ви будете себе погано почувати, у вас може боліти голова та стрибати тиск тощо", – пояснює вона.

Класика метеозалежності – погане самопочуття через магнітну активність на Сонці. Фото choreograph/Depositphotos

Проте не можна сказати, що погода геть не впливає на наше здоров’я.

Особливо, якщо ми говоримо про різкі зміни.

Руслан Буяновський стверджує, що в доказовій медицині мало робіт з цього приводу, щоб опиратись на якісь сильні факти.

"Але клінічна інтуїція і досвід пацієнтів говорить про наявність такого зв'язку.

Так пацієнти з мігренню можуть мати приступ головного болю при різкій зміні погоди.

Пацієнти з хронічним болем при погіршенні погоди теж відчують більше болю", – каже він.

Зв'язок приступів мігрені та різких змін у погоді підтверджує й Фундація дослідження мігрені.

При чому серед погодних факторів:

занадто низька чи висока вологість;

різкі та значні зміни в температурі;

яскраве сонячне світло.

Часто літні люди кажуть, що у них на зміну погоди "крутить коліна" та болить спина. То, що ж відбувається з суглобами?

Опублікований в грудні 2017 року звіт Гарвардської школи здоров‘я вказує, що погода не впливає на біль в спині й суглобах.

Але тривала погана погода, сидіння вдома, брак сонячного світла та свіжого повітря можуть погіршувати симптоми різноманітних хронічних захворювань.

Для дослідження були проаналізовані медичні дані понад 11 мільйонів пацієнтів у період між 2008-2012 роками.

"Якби ми не дивились на ці дослідження, ми не бачимо жодної кореляції між дощами та скаргами до лікаря щодо болів в суглобах та спині", – каже професорка Гарвардського університету Анупа Джема.

Тобто не погода, а вимушене сидіння вдома та відсутність руху скоріш за все погіршують наш стан.

Наталія Бушковська, УП.Життя

Вас також може зацікавити: