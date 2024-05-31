Розлади психіки і служба у війську: з якими психічними хворобами ВЛК може визнати "придатним"

У положенні про ВЛК описали з якими розладами психіки людину можуть визнати придатною до служби

В Україні запрацювали нові правила проходження військово-лікарської комісії. Їх зібрали у положенні про ВЛК, де зокрема міститься список хвороб, за якими будуть встановлювати ступінь придатності військовозобов'язаного. Серед них – психічні розлади різної тяжкості.

Критерії, які визначають наскільки розлад психіки виражений, описали у додатку до розкладу хвороб положення про ВЛК. Саме цими поясненнями мають керуватися лікарі, пояснили МОУ у коментарі "УП.Життя".

Тож з якими хворобами психіки людина стане придатною до служби, а з якими її можуть визнати "непридатною" – розповідаємо.

Психічні розлади через ураження головного мозку

Непридатні до військової служби:

Ті, хто мають тяжкі та помірно виражені органічні або симптоматичні психічні розлади.

Йдеться про хвороби, які виникли через травми та ураження головного мозку (епілепсію, пухлини, сифіліс мозку). А саме різко виражені, затяжні психічні розлади з ейфоричним та апатичним варіантами порушень. Це означає, що такі психічні розлади можуть спричиняти надмірну радість і безтурботність або сильну байдужість і сум.

"Ейфорія – це симптом, який входить у групу патологічного посилення емоцій і позначає безтурботний настрій, пасивне переживання повного благополуччя, задоволеності. Це супроводжується поверхневим ставленням до серйозних подій життя.

Апатія – симптом з групи патологічного ослаблення емоцій і позначає стан байдужості, повної індиферентності до подій, людей, власного стану, минулих життєвих подій, перспективи майбутнього", – пояснює лікар психіатр, доцент кафедри психіатрії одного з українських університетів у коментарі "УП.Життя".

Людину з цим порушенням визнають "непридатною", якщо воно буде супроводжуватися стійким тривалим розладом особистості з клінічними проявами. Через цей розлад може змінюватися поведінка, сприйняття себе та оточення. Брати до уваги такі психічні розлади будуть у тому випадку, коли вони потребують лікування – в амбулаторних чи стаціонарних умовах.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, хто мають легкі психічні розлади, які виникли внаслідок захворювань або уражень головного мозку.

У розкладі хвороб пишуть, що в цій категорії будуть враховувати помірно виражені або повторні психотичні стани (спотворене усвідомлення реальності) чи афективні стани (порушення емоцій) зі сприятливим перебігом. Сприятливий перебіг означає легкі форми прояву цих станів.

Крім того, в тилу зможуть служити люди, у яких діагностують патологічні зміни особистості з проявами стійкого астенічного стану, які виникли через вищезгадані порушення. Астенічний стан, зокрема через розлад особистості, може проявлятися втомою, порушенням концентрації, поганою витривалістю, говорить психіатр.

"Основною ознакою астенічного синдрому є психічна та фізична втома, а також нездатність до тривалого емоційного, фізичного чи розумового напруження, недостатня витривалість. Також можуть бути й інші ознаки: дратівливість, підвищена чутливість до подразників, порушення концентрації та стійкості уваги, через що може страждати здатність до запам’ятовування", – розповідає лікар.

Придатні до військової служби:

Ті, хто мають стійкі компенсації (мінімальні прояви) гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми. Під час періоду компенсації розлад майже не проявляється, але він не вилікуваний остаточно, пояснює експерт.

"Компенсація – це такий тип динаміки розладу, який забезпечує тимчасову адаптацію людини в тій чи іншій сфері, або в усіх сферах функціонування. Період компенсації може характеризуватися мінімальними проявами захворювання і задовільними показниками соціальної адаптації. Компенсація не означає, що вдалося повністю вилікувати", – зазначає психіатр.

Зокрема, у цій категорії йдеться про легкі та короткотривалі психотичні та непсихотичні розлади, які закінчуються астенією – надмірною втомлюваністю, слабкістю, поганою концентрацією. Однак лише тоді, коли ці розлади не вражають центральну нервову систему.

Людина із психотичними розладами не може повністю звично сприймати реальність і поводитися у соціумі, а з непсихотичними – навпаки.

"Психотичні розлади – це ті, які супроводжуються радикальним спотворенням дійсності в свідомості людини, порушеннями поведінки, пов’язаними з неспроможністю людини брати до уваги вимоги реальності. Також може бути нерозуміння людиною наявності в неї розладу психіки.

При непсихотичних розладах у людини в загальному збережена здатність до реалістичної оцінки дійсності, загалом адекватна соціальна поведінка та є розуміння факту наявності психічних змін", – говорить доцент кафедри психіатрії.

Однак те, що ці психічні розлади вдалося вилікувати або те, що вони проявляються мінімально, повинні підтвердити у спеціалізованій лікарні, пояснюють у положенні про ВЛК.

Щоб визнати людину придатною до служби, мінімальні прояви хвороби головного мозку повинні підтвердити у стаціонарі ZigicDrazen/depositphotos

Визначити ступінь придатності зможуть лише після того, як військовозобов'язаного обстежать у стаціонарі і використовуватимуть при цьому доказові методики.

У документах про результати обстеження та огляду будуть вказувати основне захворювання, яке викликало психічний розлад.

Хвороби психіки, які виникли через залежність

Непридатні до служби:

Ті, хто мають тяжкі психічні розлади та розлади поведінки через зловживання психоактивними речовинами.

Зокрема, якщо людині діагностували різко виражені зміни особистості, психотичні порушення, порушення розумових здібностей та пам’яті через її залежність від активного вживання речовин.

Непридатною така людина буде, якщо не хоче лікуватися та не ставиться до свого стану критично. Тут йдеться не про саме зловживання, а лише про розлади, які через нього виникають.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, у кого залежність викликала лише помірні або незначні психічні розлади, і така людина критично ставиться до свого стану та поведінки.

Шизофренія і біполярний розлад

Непридатні до служби:

Ті, хто страждають від шизофренії, хронічних маячних розладів з частими загостреннями. Маячний розлад проявляється порушенням мислення та сприйняття світу, каже психіатр.

"Маячення – це наявність хибних переконань, що виникають на хворобливій основі, не відповідають дійсності, можуть захоплювати всю психічну діяльність людини та не піддаються корекції ні шляхом переконування в їх хибності, ні іншими способами", – пояснює лікар .

Крім того, не зможуть служити у війську люди з шизотиповим розладом особистості та біполярним розладом з частими змінами фаз. Ті, хто мають біполярний розлад, зазвичай переживають два епізоди – маніакальний і депресивний.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, у кого підтвердяться розлади настрою з рідкими приступами та довгими проміжками повного одужання.

До прикладу, гострий поліморфний психотичний розлад без симптомів шизофренії. Це розлад , який може спричиняти у людини галюцинації, розлади сприйняття, хибні переконання. Експерт зазначає, що вони нестабільні і можуть змінюватися упродовж днів чи навіть годин,

А також до цієї категорії відносять легкі форми біполярних розладів з нечастими нападами та проміжками повного психічного здоров’я не менше двох років.

Такі розлади зможуть підтвердити тільки після огляду у стаціонарі, зазначають у поясненні до списку хвороб.

ПТСР, тривожність і депресія

Непридатні до служби:

Військовозобов’язані, які страждають на ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) з вираженими симптомами, мають сильні тривожні розлади чи тяжкі депресивні епізоди, зокрема з суїцидальними спробами. Або ж якщо їм діагностували виражений обсесивно-компульсивний розлад. Таке порушення викликає неконтрольовані навʼязливі думки, які змушують людину повторювати одну і ту ж дію.

Непридатність можуть встановити, якщо стани не піддаються лікуванню та тривають понад 3 місяці.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, у кого лікарі виявлять ПТСР з помірно вираженими симптомами та стабільним перебігом. Також люди з помірними депресивними, тривожними та обсесивно-компульсивними розладами, якщо їх не вдалося вилікувати і вони заважають виконувати повноцінну військову службу.

Такий ступінь придатності можуть встановити, якщо лікування у стаціонарі не принесло результатів протягом не менш ніж 21 дня.

"Придатною" людину з помірно вираженим ПТСР можуть визнати тоді, коли лікування в медзакладі не принесло результатів svyatoslavlipik/depositphotos

Придатні до служби:

Ті, хто мають ПТСР з регредієнтним типом перебігу, тобто коли розлад стає менш інтенсивним і закінчився легкою астенією – стомлюваністю, ослабленням, змінами настрою.

"Під регредієнтністю можна розуміти тенденцію до зменшення частоти та інтенсивності проявів захворювання, або навіть зникнення деяких окремих симптомів", – розповідає психіатр.

Зможе служити й людина, у якої виявлять помірний депресивний епізод зі сприятливим перебігом, що також закінчився легкою астенією. Або ж сприятливий перебіг невротичного розладу, якщо він помірно виражений та короткотривалий.

Тимчасово непридатні до служби:

Ті, у кого підтвердять стан після гострої реакції на стрес, легкий депресивний епізод, порушення адаптації, легкі та помірні невротичні розлади, які можна вилікувати.

ПТСР з регредієнтним перебігом після загострення також буде причиною визнати військовозобовʼязаного тимчасового непридатним до служби у війську.

Розлади особистості та поведінки

Непридатні до служби:

Ті, хто мають різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій, які не піддаються лікуванню.

Зокрема різко виражені форми психопатів, паранояльний, обсесивно-фобічний розвиток особистості з найбільш глибокими та стійкими проявами. Наприклад, коли людина відчуває постійне сильне занепокоєння і побоювання, пояснює психіатр. Ще одна умова – ці хвороби на тривалий час роблять людину непрацездатною і заважають виконувати службові обов’язки.

"Обсесивно-фобічні зміни проявляються надмірною схильністю до сумнівів та обережності, занепокоєнням деталями, порядком, перфекціонізмом, надмірною сумлінністю, негнучкістю, впертістю, побоюваннями та іншими ознаками", – каже лікар.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, у кого виявлять помірно виражені форми розладів особистості.

До прикладу, якщо вони проявляються помірними емоційно-вольовими зривами, афективно-поведінковими реакціями, які можуть легко провокуватися.

Також якщо вегетативна нервова система людини виразно неврівноважена і їй підтвердили психічний інфантилізм – затримку в розвитку.

Однак МОУ зауважує, що звичайну недисциплінованість та навмисну поведінку, схожу на ці прояви, не будуть оцінювати, як ознаки хвороби.

Щоб діагностувати розлади особистості, потрібно ретельно обстежити людину в психіатричному стаціонарі, пишуть у поясненні.

Розумова відсталість:

Непридатні до служби:

Ті, хто мають тяжку, помірну або легку розумову відсталість, якщо та значно порушує її поведінку та потребує уваги чи лікування.

Придатні до служби у військових частинах, військових вишах, ТЦК та СП, медичних підрозділах:

Ті, хто мають легку розумову відсталість з мінімальними порушеннями поведінки або без них.

Перед тим, як проводити огляд для визначення придатності, таких військовозобов'язаних мають обстежити у стаціонарі, зазначають у положенні.

З більш детальними поясненнями можна ознайомитися у наказі Міністерства оборони.