10-річна дівчинка з Лондона стала наймолодшою шахісткою, яка перемогла гросмейстера

10-річна школярка з Лондона Бодхана Сіванандан стала наймолодшою гравчинею, яка коли-небудь перемагала в шахи гросмейстера. Дівчинка здобула другий найвищий титул у цьому виді спорту – міжнародного майстра.

Перемогу Бодхана здобула під час фіналу Чемпіонаті Великої Британії з шахів, обігравши 60-річного Піта Веллса, повідомляють CNN та BBC.

"Перемога Сіванандан у віці 10 років, п’яти місяців і трьох днів побила рекорд 2019 року, встановлений американкою Карісою ІП у віці 10 років, 11 місяців та 20 днів", – написала в соцмережах Міжнародна федерація шахів.

Минулого року Бодхана також стала наймолодшою людиною, яка коли-небудь представляла Англію на міжнародному рівні в будь-якому виді спорту. Тоді вона долучилася до жіночої збірної для участі в Шаховій олімпіаді в Угорщині.

В інтерв’ю для BBC батько Бодхани Сіва зізнався, що не знає, звідки в його доньки талант до гри в шахи. За його словами, ні він, ні дружина не вміють добре грати в цю гру, хоча й обидва закінчили інженерні університети.

Уперше грати в шахи дівчинка почала під час пандемії COVID-19 – на той чай їй було всього п’ять років. Вона згадує, що побачила дошку для гри у сумці друга свого тата.

"Мене зацікавили фігури. Я хотіла використати їх як іграшки. Однак мій тато сказав, що я можу грати в цю гру. Саме тоді я й почала", – поділилася школярка.

Бодхана зізналася, що шахи допомагають їй добре почуватися та з "багатьма іншими речами, наприклад математикою". Дівчинка каже, що сподівається здобути найвищий титул для шахістів – гросмейстера.

"Вона така стримана і скромна, але разом із тим блискуче грає в шахи. Вона легко могла б стати чемпіонкою світу серед жінок або, можливо, в загальному заліку. Я, безумовно, вірю, що вона на шляху до того, щоб стати гросмейстером", – казав міжнародний шаховий майстер Малкольм Пейн.

