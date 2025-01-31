12-річний хлопчик здійснив ядерний синтез у своїй кімнаті: до нього завітало ФБР

У США 12-річний хлопчик здійснив ядерний синтез у своїй ігровій кімнаті й встановив світовий рекорд.

Лише за дві години до свого 13-річчя Джексон Освальт з Мемфіса став наймолодшою людиною, яка цього досягла, але світовий рекорд приніс йому несподіваний наслідок – візит Федерального бюро розслідувань.

Історію молодого винахідника розповіли у Книзі рекордів Гіннеса.

Важливо: не повторюйте небезпечні експерименти у домашніх умовах.

"Одного дня я раптово прозрів. Я зрозумів, що можу бути найкращим у будь-якій відеогрі, але зрештою це все одно нічого не означатиме. У масштабі життя відеоігри не відіграють жодної ролі, тож я змінив свій шлях", – каже Освальт, згадуючи початок своєї "кар'єри".

Колишній геймер, який у 2018 році вирішив стати винахідником, перетворив стару ігрову кімнату в будинку своїх батьків на лабораторію з обладнанням вартістю 10 тисяч доларів.

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Джексон Освальт з Мемфіса став наймолодшою людиною, яка здійснила ядерний синтез вдома Jackson Oswalt/Х

Ядерний синтез – неймовірно складне завдання. Спочатку потрібно ізолювати два або більше атомних ядер, а потім об'єднати їх під сильним тиском і теплом, щоб утворити одне чи кілька нових атомних ядер і нейтронів.

Зрештою відбудеться вивільнення або поглинання енергії, саме тому ця технологія часто асоціюється з джерелами живлення.

Спочатку Джексон вирішив створити пробний "реактор", який створює плазму (дуже гарячу речовину, яка складається з позитивно заряджених іонів і вільних електронів), але не досягає термоядерного синтезу. Необхідними для свого експерименту матеріалами хлопчик цілком легально закупився на eBay.

Пристрій отримав багато уваги на шкільний науковій виставці, але молодий винахідник не збирався зупинятися на цьому.

"Це був далеко не робочий термоядерний реактор. Очевидно, тут було над чим попрацювати", – ділився Джексон.

Джексон збирав реактор протягом року, перш ніж наважився провести справжню реакцію термоядерного синтезу

Хлопцю вдавалося задешево купувати обладнання зі старих розформованих підприємств. Наприклад, турбомолекулярний насос, який насправді коштує 15 тисяч доларів, дістався школяру за кілька сотень.

Джексон збирав реактор протягом року, перш ніж наважився провести справжню реакцію термоядерного синтезу. І 12-річному "науковцю" вдалося.

Рекорд хлопця підтвердили Книга рекордів Гіннеса, дослідницький консорціум Fusor.net і дослідник Річард Галл, який веде список вчених-аматорів, що досягли термоядерного синтезу в домашніх умовах.

Та однієї суботи Джексон розбудили двоє агентів ФБР. Спецслужбовці обшукали будинок з лічильником Гейгера, щоб переконатися, що експерименти школяра не спричинили радіаційної небезпеки.

"На щастя, я залишився вільною людиною", – каже підліток.

Зараз молодий винахідник працює над обладнанням для дослідницьких лабораторій, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, раніше український підліток створив дрон-міношукач і здобув титул найкращого студента у світі за версією премії Global Student Prize.