Новий навчальний рік в Україні: за парти сіли понад 3,5 мільйона школярів, 10% з них – дистанційно

Цьогоріч в Україні працюватиме близько 12 тисяч шкіл

1 вересня розпочався новий навчальний рік для 3,5 мільйона українських дітей.

З них майже 2,3 мільйона здобуватимуть освіту очно. Кількість тих, хто вчитиметься дистанційно, за рік зменшилася на 103 тисячі, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що 10% українських школярів навчаються дистанційно чи за іншими формами навчання, адже перебувають перебувають за кордоном (майже 303 тисячі осіб) або на тимчасово окупованих територіях (понад 35 тисяч учнів).

За його словами, цьогоріч в Україні працюватиме близько 12 тисяч шкіл. Із них понад 8 тисяч навчатимуть дітей очно, 2,5 тисячі – у змішаному форматі, а ще 1,5 тисячі – дистанційно.

Раніше заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповідала, що переважна більшість дітей, які навчатимуться дистанційно, продовжують бути учнями шкіл Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

РЕКЛАМА:

Крім того, наразі в Україні працює 56 релокованих шкіл, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Сьогодні одразу 4 релоковані школи з Донеччини відкривають двері для дітлахів у нових містах. Загалом 56 релокованих шкіл у всій країні – це означає, що діти залишаються у своїй шкільній спільноті", – написав очільник відомства.

Юлія Свириденко також розповіла, що до кінця 2026 року в Україні заплановано відкриття 203 нових укриттів у школах.

Раніше Надія Кузьмичова повідомляла, що наразі в Україні будується 221 підземних шкіл. З 1 вересня відкриються 33 з них, а до кінця року мають добудувати ще 156 об'єктів, що дасть можливість повернутися за парти більш, ніж 100 тисяч дітей.