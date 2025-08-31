За час окупації в Маріуполі кількість дітей шкільного віку зменшилася вдвічі, а першокласників – втричі

До повномасштабного вторгнення росіян у школах Маріуполя навчалися майже 40 тисяч дітей

З 1 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі навчатимуться близько 17 тисяч учнів, зокрема 1300 першокласників.

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на так званого мера міста Олега Кольцова.

Ставленик росіян також заявив, що серед учнів – чимало дітей мігрантів, які з родинами приїхали в окупацію.

Однак, якщо порівнювати з даними до повномасштабного вторгнення, кількість учнів у школах Маріуполя скоротилася більш ніж удвічі, а першокласників – майже втричі.

Загалом у 2021 році в школах Маріуполя навчалися майже 40 тисяч дітей, а до першого класу пішли 3600 учнів.

"Наведені загарбниками цифри свідчать, що попри їхні заяви, більшість маріупольців виїхали з міста та не повернулися до окупації. Демографічна ситуація у місті під російським керуванням продовжує залишатися проблемною", – кажуть у міськраді Маріуполя.

За попередніми даними, під час російської блокади Маріуполя окупанти пошкодили 54 навчальні заклади (90% усіх шкіл міста). З них 19 зазнали критичних ушкоджень, а 9 – зруйновані повністю.

Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище, яке є джерелом водозабезпечення міста. Окрім дефіциту води, це загрожує втратою водних екосистем.