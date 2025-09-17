Їде у Німеччину до родичів: 101-річна жителька Дніпропетровщини отримала закордонний паспорт
На Дніпропетровщині 101-річна жінка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати у Німеччину.
Документ їй видали поза чергою, повідомили у Державній міграційній службі Дніпропетровської області.
Зазначено, що літня жінка наразі живе сама. У повсякденному житті про неї піклуються небайдужі сусіди. Та нещодавно вона вирішила поїхати у Німеччину до своїх родичів.
У міграційній службі зазначають, що сусіди з розумінням поставились до такого бажання й допомогли жінці дістатись до відділення служби у місті Павлоград.
"Вони супроводили жінку до найближчого відділу міграційної служби, де працівники ДМС з повагою та поза чергою оформили літній жінці паспорт громадянина України для виїзду за кордон", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, цьогоріч на Тернопільщині 72-річний чоловік отримав свій перший паспорт громадянина України. Раніше він використовував документи зразка СРСР.