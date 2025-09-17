Усі розділи
Підтримати УП

Їде у Німеччину до родичів: 101-річна жителька Дніпропетровщини отримала закордонний паспорт

Тетяна Бугаєнко — 17 вересня, 15:47
Їде у Німеччину до родичів: 101-річна жителька Дніпропетровщини отримала закордонний паспорт
Дістатись до міграційної служби літній жінці допомогли сусіди
міграційної служби Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині 101-річна жінка оформила закордонний паспорт, щоб поїхати у Німеччину.

Документ їй видали поза чергою, повідомили у Державній міграційній службі Дніпропетровської області.

Зазначено, що літня жінка наразі живе сама. У повсякденному житті про неї піклуються небайдужі сусіди. Та нещодавно вона вирішила поїхати у Німеччину до своїх родичів.

У міграційній службі зазначають, що сусіди з розумінням поставились до такого бажання й допомогли жінці дістатись до відділення служби у місті Павлоград.

"Вони супроводили жінку до найближчого відділу міграційної служби, де працівники ДМС з повагою та поза чергою оформили літній жінці паспорт громадянина України для виїзду за кордон", – йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, цьогоріч на Тернопільщині 72-річний чоловік отримав свій перший паспорт громадянина України. Раніше він використовував документи зразка СРСР.

Читайте також :
Ні одружитися, ні офіційно працювати. Історія жінки з Київщини, яка майже 30 років жила без паспорта
Реклама:

Головне сьогодні