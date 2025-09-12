"Ядро Андромеди" і "Корона світла": 11 найкращих знімків космосу за 2025 рік

Королівська обсерваторія Гринвіча обрала переможців конкурсу "Астрономічний фотограф року 2025".

Цьогоріч була рекордна кількість претендентів – 5880 фотографій авторів із 68 різних країн, пише The Guardian.

Виставку найкращих фото відкриють у Національному морському музеї Лондона.

"Ядро Андромеди"

Автори: Вейтан Лян, Ці Янга та Чухун Ю

"Галактику Андромеди настільки часто фотографували за допомогою телескопів, що важко уявити, що нове фото колись доповнить те, що ми вже бачили. Але у цьому випадку це незвичайна динамічна композиція з безпрецедентною деталізацією", – йдеться у відгуку журі.

"Хребет"

Автор: Том Рей

Фотограф зазнімкував вражаючу глибину сузір’я Чумацький Шлях. Панорамне фото він зробив у Новій Зеландії.

Активна область хромосфери Сонця

Автор: Джеймс Сінклер

Хромосферу часто називають наймальовничішою частиною Сонця. Вона змінюється не просто щодня, а щосекунди. Саме тому сонячні астрофотографи так захоплюються нею.

"Слід заломлення"

Авторка: Марселла Джулія Пейс

Фотографка зазнімкувала особливе явище, коли місячне світло проходить крізь щільні шари земної атмосфери поблизу горизонту і заломлюється подібно до світлових променів.

"Корона світла"

Автор: Каван Чай

Ще одне фото з Нової Зеландії. Його зробили під час шторму G5 – геомагнітної бурі найвищого рівня.

"Комета 12P-Понс-Брукс робить останній уклін"

Автор: Ден Бартлетт

Американський фотограф спостерігав комету, перебуваючи у Каліфорнії. Журі особливо відзначило динаміку світлини, через яку буквально відчувається політ комети у космосі.

Проліт МКС над Місяцем

Автор: Том Вільямс

На фото видно Міжнародну космічну станцію, яка пролітає повз Місяць на доволі невеликій відстані.

"Це зображення показує нам, що ми все ще дослідники космосу та піонери на самому початку нашої подорожі. Картина великої надії", – зазначають у журі.

M13 – Надглибоке зображення Популярного скупчення

Автори: група Distant Luminosity

Велике скупчення Геркулеса (M13) – одне з найвизначніших і добре вивчених скупчень зірок на північному небі, що розташоване за 22 200 світлових років від Землі.

M13 видно неозброєним оком під темним небом і його можна спостерігати в бінокль або невеликий телескоп. На цьому фото астрофотографи показали його у максимальній деталізації.

"Зустріч через світлові роки"

Автори: Юруй Гун, Січжень Руань

Ця фотографія зафіксувала момент, коли яскрава вогняна куля з метеорного потоку Персеїди торкнулася галактики Андромеда.

"Четвертий вимір"

Автор: Леонардо Ді Маджіо

Це зображення поєднує два явища: гравітаційне лінзування, яке збільшує далекі галактики, та складну внутрішню структуру метеорита. Завдяки цьому поєднанню на фото з’явились незвичні геометричні візерунки.

Оріон, Кінська Голова та Полум'я в H-альфа

Автор: Даніель Борсарі

На фотографії зафіксовані туманності Оріона, Кінської Голови та Полум’я. На думку журі, ще ніколи вони не були сфотографовані у настільки динамічному вигляді.