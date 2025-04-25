У Бразилії археологи знайшли найдавнішу в світі мураху: їй 113 мільйонів років
У кар’єрі на півночі Бразилії серед звичних для палеонтологів відбитків крил тарганів і коників дослідник натрапив на дещо абсолютно унікальне.
У шматку вапняку, який пролежав у землі понад 113 мільйонів років, збереглася скам’янілість найстарішої з усіх відомих мурах.
Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Current Biology, пише Washington Post.
Зразок є крилатою самкою Haidomyrmecinae – вимерлої підродини, до якої входять усі пекельні мурахи. Цей викопний вид отримав назву Vulcanidris cratensis.
За підрахунками вчених, він приблизно на 13 мільйонів років старший за найдавніші зразки, знайдені у покладах бурштину у Франції та М’янмі.
Пекельні мурахи відомі своїми щелепами, схожими на косу, які спрямовані вгору, а не рухаються вбік. На думку дослідників, комахи використовували їх для того, щоб приколоти або проколоти свою жертву.
Вони жили в крейдяний період – між 145 і 66 мільйонами років тому, коли динозаври ще бродили по Землі.
Андерсон Лепеку, автор дослідження, не сподівався на щось сенсаційне, коли переглядав старі музейні колекції. Та серед каменів, які раніше здавалися буденними, він натрапив на загадкову форму – і вона виявилася скам’янілою мурахою.
"Коли я почав дивитися на це і порівнювати його зі скам’янілостями в М’янмі, я був просто шокований. Я просто стрибав по лабораторії від захвату", – згадує Лепеку.
Для детального вивчення науковці використали мікрокомп’ютерну томографію – техніку 3D-зображень, яка ефективно просвічує внутрішню частину об’єкта рентгенівськими променями.
"Ми побачили неймовірні структури, які не могли роздивитися на фотографіях, наприклад нижню щелепу", – сказав автор дослідження.
Такі історії – нагадування, що великі відкриття іноді ховаються у вже зібраних колекціях, просто чекаючи, доки хтось подивиться на них по-новому.