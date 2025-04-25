У Бразилії археологи знайшли найдавнішу в світі мураху: їй 113 мільйонів років

У кар’єрі на півночі Бразилії серед звичних для палеонтологів відбитків крил тарганів і коників дослідник натрапив на дещо абсолютно унікальне.

У шматку вапняку, який пролежав у землі понад 113 мільйонів років, збереглася скам’янілість найстарішої з усіх відомих мурах.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Current Biology, пише Washington Post.

Зразок є крилатою самкою Haidomyrmecinae – вимерлої підродини, до якої входять усі пекельні мурахи. Цей викопний вид отримав назву Vulcanidris cratensis.

За підрахунками вчених, він приблизно на 13 мільйонів років старший за найдавніші зразки, знайдені у покладах бурштину у Франції та М’янмі.

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Пекельні мурахи відомі своїми щелепами, схожими на косу, які спрямовані вгору, а не рухаються вбік. На думку дослідників, комахи використовували їх для того, щоб приколоти або проколоти свою жертву.

Вони жили в крейдяний період – між 145 і 66 мільйонами років тому, коли динозаври ще бродили по Землі.

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Андерсон Лепеку, автор дослідження, не сподівався на щось сенсаційне, коли переглядав старі музейні колекції. Та серед каменів, які раніше здавалися буденними, він натрапив на загадкову форму – і вона виявилася скам’янілою мурахою.

"Коли я почав дивитися на це і порівнювати його зі скам’янілостями в М’янмі, я був просто шокований. Я просто стрибав по лабораторії від захвату", – згадує Лепеку.

Для детального вивчення науковці використали мікрокомп’ютерну томографію – техніку 3D-зображень, яка ефективно просвічує внутрішню частину об’єкта рентгенівськими променями.

"Ми побачили неймовірні структури, які не могли роздивитися на фотографіях, наприклад нижню щелепу", – сказав автор дослідження.

Такі історії – нагадування, що великі відкриття іноді ховаються у вже зібраних колекціях, просто чекаючи, доки хтось подивиться на них по-новому.