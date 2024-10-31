В Аргентині знайшли скамʼянілість пуголовка віком понад 160 мільйонів років

В Аргентині знайшли найстарішого пуголовка: скам’янілість віком понад 160 мільйонів років

Аргентинські вчені знайшли найдавнішу відому скам'янілість велетенського пуголовка, який жив понад 160 мільйонів років тому.

Знахідка встановила новий рекорд, перевершивши попередній на 20 мільйонів років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише The Guardian.

У піщаниковому камені збереглися частини черепа, хребта, а також відбитки очей і нервів пуголовка.

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"Це не лише найстаріший відомий пуголовок, а й найбільш добре збережений", – каже біолог з Університету Маймоніда в Буенос-Айресі Маріана Чулівер.

Дослідникам було відомо, що жаби існують вже понад 217 мільйонів років, але коли саме вони почали розвиватися через стадію пуголовка – було загадкою. Ця знахідка скамʼянілостей пуголовка проливає більше світла на еволюційний процес.

Довжина скам’янілого пуголовка – приблизно 16 сантиметрів, що свідчить про те, що він був молодою формою вимерлої велетенської жаби.

"Ця знахідка допомагає точніше визначити часовий проміжок, коли жаби стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні", – зазначив палеонтолог Бен Клігман.

Скам’янілий пуголовок дуже схожий на сучасних, зокрема мав систему зябер, яку сьогоднішні пуголовки використовують для відціджування частинок їжі з води.

"Це свідчить про те, що їхня стратегія виживання витримала випробування часом і допомогла амфібіям вижити навіть після кількох масових вимирань", – додав Клігман.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили одну з найменших відомих хребетних істот. Жаба розміром 6,95 міліметра менша за деякі види мурах і легко поміщається на кінчику пальця.