На Сумщині 13-річний хлопець підірвався на міні: його стан стабільно тяжкий

Рятувальники закликають ні в якому разі не торкатись потенційно небезпечних предметів, схожих на боєприпаси

На Сумщині внаслідок вибуху міни важко поранився 13-річний підліток. Боєприпас здетонував після того, як хлопець штовхнув його ногою.

Про інцидент, що стався 7 квітня, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"13-річний хлопець зі своїм другом гуляли біля яру. Дитина штовхнула ногою невідомий предмет, після чого і відбувся вибух", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 8 квітня стан хлопчика стабільно тяжкий.

"Лікарі роблять все можливе для збереження його життя. Ми ж, у свою чергу, маємо зробити все можливе, щоб таких випадків більше не було. Тому заклади освіти мають провести виховні години та уроки у класах безпеки, на яких ще раз повинні проговорити, що необхідно робити в разі виявлення небезпечного предмета", – зазначив голова ОВА Володимир Артюх.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій Сумщини додають, що за добу на території області надзвичайники знешкодили шість боєприпасів. Рятувальники радять: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не можна до нього наближатися, торкатися, намагатися його перенести. Потрібно одразу зателефонувати до ДСНС за номером 101.

За офіційною статистикою Міністерства оборони України, впродовж трьох років повномасштабного вторгнення через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, з яких 18 – діти.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали все, що потрібно знати про протимінну безпеку та як вберегти своє здоров’я і життя.