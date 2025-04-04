Кожен сьомий українець готовий взяти до рук предмет, схожий на міну: дослідження

14% опитаних українців заявили, що готові самостійно прибрати підозрілу річ, яка нагадує вибухонебезпечний предмет (ВНП), а 21% – підійшли б ближче, щоб роздивитись невідомий обʼєкт.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження, проведеного BBC Media Action.

Дослідники хотіли зʼясувати, наскільки українці обізнані у правилах безпеки та як вони поводяться із ВНП.

Зʼясувалося, що 66% опитаних продемонстрували змішану реакцію — як безпечну, так і ризиковану.

Більшість випадків ризикованої поведінки є несвідомими: люди вважають себе достатньо обізнаними на місцевості, а також змушені діяти через робочі або побутові потреби.

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"Українці не схильні ризикувати навмисно, але багато людей не усвідомлюють небезпеку", – йдеться у дослідженні.

Що стосується обізнаності про вибухонебезпечні предмети – 42% українців сказали, що інформації про мінну небезпеку недостатньо. Її найбільший дефіцит відчувають жителі сільських районів та західних областей.

25% українців оцінюють ризик постраждати від ВНП як високий, причому у південних областях цей показник сягає 30%.

У переліку проблем українців, що хвилюють найбільше, загроза він мін та інших ВНП посідає 11 місце.

13% респондентів особисто стикалися з вибухонебезпечними предметами, а 31% бачили знак "Обережно, міни!".

17% українців працюють на відкритому повітрі на потенційно забруднених територіях, але не вважають, що ризикують.

Найбільші чинники небезпечної поведінки — надмірна впевненість в своїх знаннях місцевості, а також готовність ризикувати заради роботи.

Серед інших чинників — рутинізація небезпеки, підвищення порогу ризику, обмеження пересування стимулює потребу розширювати свій життєвий простір, зменшення відчуття небезпеки в природному середовищі, наслідування поведінки інших.

Довідково: За даними уряду, понад 139 тисяч км² території України потенційно заміновані. Це робить Україну найбільш замінованою країною у світі.

Опитування пройшло в січні-травні 2024 року та охопило понад 2,4 тисячі респондентів на підконтрольних Уряду України територіях.

Додатково були проведені 12 фокус-груп у регіонах із високим і середнім рівнем забруднення ВНП, а також 10 глибинних інтерв’ю з аграріями та постраждалими від вибухонебезпечних предметів.

Дослідження провели BBC Media Action і Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за підтримки уряду Японії, організації Humanity & Inclusion та уряду Нідерландів у партнерстві з ДСНС України.