"Спочатку нічого не бачила": мати дівчини, пораненої через атаку РФ, розповіла про стан доньки

Внаслідок нічної атаки по Києву постраждали понад 30 людей. Серед них – 15-річна Валерія Ніколенко. У момент "прильоту" дівчина разом з сім’єю перебувала у будинку в Шевченківському районі, де обвалився під’їзд.

Про це "УП. Життя" розповіла її мама – Оксана Ніколенко.

За її словами, у цю ніч в квартирі вона була з братом і донькою. Дорослі не постраждали, а дитина зазнала поранень.

"Був відбій тривоги, ми лягли спати. А потім – "приліт". Донька аж підскочила. Може, вона тому й постраждала, бо вона підскочила у ліжку. Вона піднялась, а я лежала. У цей момент прилетіла друга ракета.

Уламки їй полетіли в обличчя. У неї на нозі глибокий поріз, на обличчі також накладали шви: на носі, лобові, біля скронь. Виймали багато осколків", – каже жінка.

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За її словами, спершу дівчинка взагалі нічого не бачила.

"Я її практично виводила з квартири. Вона тримала мене за плечі. В мене жодної травми. Хоча я босоніж ходила по склу, шукала, щоб щось вдягнути. Намагалась зібрати хоча б щось", – пригадує Оксана Ніколенко.

Квартира внаслідок прильоту зазнала сильних пошкоджень: по стінах пішли тріщини, двері та вікна – вирвані. Через це жінка спершу не могла відчинити квартиру, але їй допоміг брат.

Першу допомогу дівчині надали у "швидкій", опісля її відвезли до лікарні. За словами Оксани Ніколенко, наразі зір у доньки покращився: у медзакладі їй промили очі та закрапали ліки.

"Вона перенесла багато перев’язок, було важко і боляче. Вона навіть кричала і плакала, хоч її й знеболювали. Зараз донька провалилась у сон", – розповідає Оксана Ніколенко.

Дівчинка навчається у школі №97 імені Олени Теліги, закінчила 9 клас. На паралелі з нею навчається киянин Кирило, у якого в цю ж ніч внаслідок російської атаки загинули обоє батьків.

Сім'ї його однокласників вирішили організувати збори, щоб підтримати постраждалих. Для цього відкрили одну спільну банку, де збирають кошти для двох родин: вже згаданих Ніколенків та ще однієї сім’ї Кривенків, у яких внаслідок атаки пошкоджене житло.

Для потреб Кирила, який залишився сиротою, триває окремий збір.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки уночі 23 червня постраждали будівлі кампусу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського у Солом’янському районі – там вибиті вікна. У будівлі, що розташована поруч, вирувала масштабна пожежа.