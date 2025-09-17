Закарпатця засудили до 15 років тюрми за систематичне сексуальне насильство над 12-річною падчеркою

До 15 років позбавлення волі та 500 тисяч гривень стягнення за моральну шкоду засудили 38-річного жителя Закарпатської області - він ґвалтував 12-річну падчерку.

Закарпатська обласна прокуратура довела вину 38-річного мешканця Тячівщини у неодноразовому зґвалтуванні малолітньої падчерки. Дівчинці на час злочину було 12 років, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

Обвинувачений проживав спільно із дівчинкою та її матір’ю. Чоловік обирав час, коли інші члени родини були відсутні, та неодноразово ґвалтував дитину.

"Про скоєне стало відомо лише через рік, коли до правоохоронців звернулась мати дівчинки із заявою про побиття її чоловіком. Саме тоді дитина наважилася розповісти про насильство, яке вчиняв щодо неї вітчим", – зазначають у повідомленні.

За вироком Тячівського районного суду чоловіка визнали винним в зґвалтуванні малолітньої особи, вчинене повторно.

За частинами 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, а також задовольнили цивільний позов потерпілої – з обвинуваченого стягнуто 500 тисяч гривень моральної шкоди.

РЕКЛАМА:

Наразі чоловік під вартою.

Раніше ми розповідали про інтернет-знайомство, яке завершилося нападом на дівчину.