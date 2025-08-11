Інтернет-знайомство закінчилося розбоєм: киянин проведе 7 років за ґратами через напад на дівчину

У Києві засудили чоловіка, який напав на дівчину, з якою він познайомився в Інтернеті

У Києві до семи років ув’язнення засудили чоловіка, який здійснив розбійний напад на дівчину. Напередодні вони познайомилися в Інтернеті.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

38-річний чоловік прийшов у гості до дівчини, але згодом сказав, що погано себе почуває, а тому запропонував зустрітись іншим разом.

"За деякий час він повернувся забрати гаманець, який начебто забув у ванній кімнаті. Новий знайомий знав, що у квартирі, крім дівчини, нікого немає, тож щойно вона відчинила двері, гість почав її бити та душити, зібрав цінні речі у валізу та втік", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнали винним у злочині, передбаченому частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.

За скоєння розбійного нападу киянин проведе за ґратами сім років, також у нього конфіскують майно.

