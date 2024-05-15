З окупованої Запорізької області повернули 17-річного підлітка

Хлопець – сирота, після початку повномасштатабної війни за ним наглядала сусідка.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 17-річного хлопця з тимчасово окупованої Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хлопець – сирота, від початку повномасштабної війни перебував на окупованій території під наглядом сусідки та весь цей час шукав можливість виїхати з окупації.

Евакуацією хлопця займалися Мінреінтеграції та громадська спілка "Українська мережа за права дитини". Зараз Денис перебуває під опікою рідної тітки.

Зазначається, що йому нададуть соціально-психологічну допомогу та забезпечать речами першої потреби.

"Вже незабаром хлопець відправиться до реабілітаційного табору у Трускавці. Там спеціалісти допоможуть йому не лише відновитися психологічно, а й корисно та цікаво провести час у колі однолітків", – йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

У відомстві нагадали, що повідомити про незаконне переміщення дітей на тимчасово окуповані території або до РФ можна профільному фахівцеві Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13 або на гарячу лінію: 15-48 або 16-48.

Раніше на підконтрольну територію України вдалося повернути шістьох дітей з окупованої Херсонщини. Наразі вони всі в безпеці, із ними працюють медики та психологи.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"