З окупованої Херсонщини вивезли ще шістьох українських дітей

На окупованій РФ території дітей могли забрати на "оздоровлення" і більше не повернути їхнім батькам.

На підконтрольну територію України вдалося повернути шістьох дітей з окупованої Херсонщини. Наразі вони всі в безпеці, із ними працюють медики та психологи.

Про це повідомив очільник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

Батьки дівчинки та п’ятьох хлопчиків віком від 5-ти до 12-років наважилися на виїзд із окупованих територій для того, аби діти уникнули так званого "оздоровлення" у російських таборах. Існував ризик того, що дітей після цього могли не повернути до своїх родин. Такі випадки були і раніше, зазначив голова ОВА.

Повернути дітей на підконтрольну Україні територію допомогла організація "Save Ukraine", яка виконала місію із порятунку. Як стверджує Олександр Прокудін, переміщення дітей супроводжувалося затримками на блокпостах і залякуванням з боку російських військових.

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"Вдячний всім, хто продовжує працювати задля звільнення кожної української дитини з російської окупації", – написав керівник Херсонської ОВА.

Він додає, що від січня 2024 року до України вдалося повернути 84 дитини із тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Раніше з тимчасово окупованих РФ територій повернули ще десятьох дітей, яких змушували відвідувати російську школу, співати гімн Росії, а також писати листи військовим.