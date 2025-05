17 вражаючих світлин Чумацького Шляху з різних куточків світу: добірка переможців конкурсу

Нічне небо, що сяє мільярдами зірок, стає ще більш захопливим, коли його бачиш очима астрофотографів з усього світу.

Переможці цьогорічного конкурсу Milky Way Photographer of the Year продемонстрували неймовірні кадри – від вулканів Гватемали до зоряних небес над Міжнародною космічною станцією, пише Popular Science.

Ці світлини не просто красиві – вони змушують зупинитися, подивитися вгору і згадати про велич Всесвіту.

"Хвиля", США

360-градусна панорама знаменитої “Хвилі” в Аризоні — піщаник у формі вигину під блискучим небом Luis Cajete

РЕКЛАМА:

Чумацький Шлях містить близько 400 мільярдів зірок, але неозброєним оком ми можемо побачити лише частину небесних тіл.

360-градусна панорама знаменитої "Хвилі" в Аризоні розкриває небачені красоти зоряного неба.

"Попри сильні холоди в ті дні, було неймовірно захопливо вперше відвідати велику піщаникову хвилю та насолодитися її вражаючими формами та кольорами", – розповідає автор знімка Луїс Кахете.

"Арка Ечівайл", Чад

Темрява та арки з каменю обрамлюють Молочний Шлях у кадрі Vikas Chander

Чад – малонаселена країна, де майже нема ​​світлового забруднення. Фотограф Вікас Чандер відівад столицю та зазаначив, що триденна поїздка була варта всіх клопотів та ризиків.

"Регіон наповнений численними скельними утвореннями, формами та арками, що пропонує безліч варіантів елементів переднього плану, щоб обрамити драматичне нічне небо", – згадує фотограф.

"Фортеця світла", Аргентина

Зоряний пояс нависає над скелястим “кафедральним собором” у високогір’ї Хухуя Mauricio Salazar

"Відколи я почав знімати нічне небо, я завжди шукав пейзажі, які відчуваються так, ніби вони належать до іншої планети – віддалені, недоторкані та далекі від світлового забруднення. Саме це я знайшов у "Соборі", сюрреалістичному скельному утворенні в Жужуї, Аргентина", – розповів автор світлини.

Він додав, що фото зроблене на висоті понад 4 км.

"Пейзаж був схожий на щось зі світу фантазій, а високі скелі нагадали мені гігантську кам'яну фортецю, створену природою.

Коли сутінки змінилися повною темрявою, ядро ​​Чумацького Шляху з'явилося високо вгорі, сяючи з неймовірною чіткістю. Я терпляче чекав, поки галактичний центр повільно опускатиметься до горизонту, ідеально вирівнюючись над скелями", – описує побачене Мауріціо.

Під час зйомки панорами камера вловила смуги помаранчевого та зеленого світіння повітря, додаючи унікального сяйва горизонту.

"Нічні вартові", Острів Пасхи, Чилі

Моаї, немов вартові часу, стоять під зоряним небом — кадр, знятий за кілька годин до світанку Rositsa Dimitrova

"Острів Пасхи давно був у моєму списку бажань. У нашу першу ніч там прогноз погоди виглядав перспективно, тому ми вирішили продовжити тур, який наша група забронювала 4-5 місяців тому", – починає фотограф свою розповідь про те, як зробив унікальний кадр.

Однак Рапануї розташований посеред Тихого океану. Там погода непередбачувана. Група прокинулась о 3-й годині ночі, але небо було повністю вкрите хмарами. Учасники вирішили ризикнути, бо прогноз на наступні кілька ночей був ще гіршим.

"Через годину ми фотографували статуї в Рано Рараку – кар'єрі, де було вирізьблено майже всі 900 статуй острова, – коли небо раптово почало прояснюватися. До 5-ї ранку стало повністю ясно, і у нас було менш як дві години, щоб зробити всі потрібні знімки. Ми почувалися неймовірно щасливими, що опинилися в потрібному місці в потрібний час", – захоплено додає автор знімка.

"Цвітіння" на горі Хе Хуань, Тайвань

Альпійські рододендрони під зоряним небом Ethan Su

Альпійські рододендрони під яскравим зоряним сяйвом та посиленою атмосферною люмінесценцією. Фотограф очікував на "ідеальні умови" понад 3 роки, щоб альпійські рододендрони Юшань нарешті знову зацвіли на горі Хе Хуань.

"Колючки та зоряне світло", Намібія

Кадр із двома “деревами-квиверами” та кактусом, що виринають із тиші нічного неба Burak Esenbey

"Під час розвідувальної поїздки я натрапив на ідеальну композицію – два високі сагайдаки з великим кактусом на передньому плані, все це чудово вирівняно з Чумацьким Шляхом.

Я завжди хотів зафіксувати Чумацький Шлях поруч із великим кактусом, тому в той момент це відчувалося як особливий подарунок", – згадує Бурак Есенбе про свою мандрівку.

Щоб досягти ідеальної різкості, фотограф об'єднав фото з різними фокусами та використав фільтр туманності, щоб покращити деталі нічного неба.

"Галактика кам'яного масиву", Нова Зеландія

Ніби зоряний водоспад із неба Alvin Wu

На фото Чумацький Шлях спадає до океану над кулястими валунами Моеракі, ніби зоряний водоспад із неба.

"Один на мільярд", Міжнародна космічна станція

Фотографія, зроблена астронавтом із ілюмінатора МКС — зоряне небо над Землею з орбіти Don Pettit

"Я пливу в куполі, дивлячись у сім вікон, що складають цю ограновану прозору коштовність. Поки мій розум занурений у споглядання, мої очі насолоджуються тьмяними відблисками нічної Землі", – розповів астронавт Дон Петтіт про своє фото.

"Зимова казка", Австрія

Панорама зимового неба з червонуватими туманностями та блискучими Юпітером і Марсом Uroš Fink

Фотограф 2 години він йшов по снігу з 22-кілограмовим рюкзаком та санками. Але на місці на нього чекав неочікуваний сюрприз.

"Біля хатини мене зустрів недоторканий сніг, абсолютно без слідів. Я провів вечір, досліджуючи композиції, і це моя улюблена: панорама зимового Чумацького Шляху з червонуватими туманностями, що простягається над горою Добрач.

Я зафіксував зодіакальне світло і навіть сяйво Гегеншайн! Небо було чудовим, яскраво сяяли Юпітер і Марс. На передньому плані розташована хатина, де я провів 3 морозні години (–12°C), чекаючи ідеального знімка ядра Чумацького Шляху. Вийшло саме так, як я собі уявляв – справжня зимова казка", – каже автор світлини.

"Долина кактусів", Чилі

Чумацький Шлях здіймається над пустельним пейзажем із кактусами в Атакамі Pablo Ruiz

Панорамний знімок Чумацького Шляху у віддаленому районі Долини кактусів Атакама, відомої своєю великою концентрацією кактусових рослин.

"Я люблю це місце з його незліченними можливостями. Панораму було зроблено саме тоді, коли почав підніматися галактичний центр, а праворуч було видно вражаючу туманність Гум.

Це була особливо яскрава ніч із захопливим небом. Долиною нелегко орієнтуватися, але завжди варто спробувати знайти нові композиції в таких приголомшливих місцях під нічним небом", – поділився секретом успіху Пабло.

"Космічний вогонь", Гватемала

Чумацький Шлях над виверженням вулкана де Фуего — гучний спалах лави на фоні тихого сяйва галактики Sergio Montúfar

Фотограф розповів, що зробив цей знімок під час першого підйому на вершину вулкана Акатенанго. Він сподівався побачити вогняну красу сусіднього вулкана Фуего на тлі Чумацького Шляху.

"Тієї ночі вулкан був неймовірно активним – кожен громовий вибух відлунював у моїх грудях, а сяюча лава освітлювала темні схили. Чумацький Шлях простягався по діагоналі по небу, заворожлива смуга зірок контрастувала з хаосом внизу. Коли вулкан вивергався, стовп попелу підіймався вертикально, утворюючи гострий кут близько 45 градусів з діагональним шляхом галактики, створюючи приголомшливий візуальний контраст між люттю Землі та спокоєм космосу", – додає автор.

"Озеро RT5", Гімалаї

Невідоме високогірне озеро на висоті 5700 м в Гімалаях Tanay Das

Озеро RT5 розташоване на висоті 5700 метрів над рівнем моря. Подорож до нього пролягала через суворі гори та льодовики.

"Ми пережили кілька ночей у надзвичайно холодних, непередбачуваних умовах. Я був у захваті від неймовірного сяйва повітря, що освітлювало гімалайське небо. Це, безсумнівно, була одна з найнезабутніших ночей, які я коли-небудь проводив у серці Гімалаїв", – розповів автор фото.

"Зоряний краєвид з печери", Франція

Чумацький Шлях над Середземним морем Anthony Lopez

Обрамлене суворим отвором прибережної печери, це зображення відображає серце Чумацького Шляху, що підіймається над Середземним морем.

Автор зробив його в пік сезону Галактичного ядра у травні 2024 року. Світлина поєднує природну красу переднього плану з вражаючими просторами космосу. Звивиста дорога, освітлена автомобілями, створює динамічний світловий слід, який веде погляд до зірок угорі.

"Персеїди в районі Арки черевиків", Каліфорнія, США

Знімок з Персеїдами, зроблений на фоні арки у Сьєрра-Неваді Mike Abramyan

Метеорний потік Персеїди відбувається щороку в серпні, висипаючи сотні метеорів протягом кількох ночей.

У 2024 році Майк Абрам планував сфотографувати його з Канадських Скелястих гір, але лісові пожежі змусили митця змінити плани в останню хвилину.

"Після трьох повних ночей зйомки метеорів я створив це зображення. На скелі сидить мій друг Арне, який часто приєднується до мене в цих пригодах, дивлячись на чудове ядро ​​нашої галактики. Кожен метеор ретельно вирівняний відповідно до свого справжнього розташування на нічному небі. Остаточне зображення показує всі метеори, які я зняв, об'єднані в один кадр – ніби Земля не оберталася, і всі метеори впали одночасно", – із захватом описує побачене фотограф.

"Зоряний океан: комета, Венера, що заходить, Чумацький Шлях і водоспад Маквей", Каліфорнія, США

Ніч на узбережжі біля водоспаду Маквей: Венера, Чумацький Шлях, комета і шум води — все в одному кадрі Xingyang Cai

"Зробити це зображення було справжньою гонкою з часом, світлом і відстанню, – згадує автор фото. – Я вирушив у п’ятигодинну подорож туди й назад до водоспаду Маквей у Біг-Сурі, одного з небагатьох місць на узбережжі Каліфорнії. Я мав лише шість дорогоцінних хвилин справжньої темряви, перш ніж зійшов Місяць і затьмарив нічне небо".

За цей короткий проміжок часу Чумацький Шлях височів високо над Тихим океаном, Венера мерехтіла, заходячи над океаном, а комета тихо промайнула небом – небесна гостя, що прикрашала цю культову прибережну бухту.

М’який каскад водоспаду Маквей і тиша зоряного океану створювали сюрреалістичну гармонію між Землею та небом.

"Це було одне з найяскравіших та найзворушливіших спостережень комет неозброєним оком, які я коли-небудь бачив – вирівнювання космічних елементів, яке здавалося одночасно швидкоплинним і вічним", – додає фотограф.

"Смарагдове небо над Даймонд-Біч", Велика океанська дорога, Австралія

Чумацький Шлях і зелений світловий серпанок над океаном і пляжем з видом на австралійську природу. Brent Martin

Бренту Мартіну вистачило впертості, щоб зробити цей знімок. Кілька зоряних ясних ночей його переслідували невдачі на шляху до локації. Але йому вдалося знайти чудове місце над пляжем, щоб зафіксувати цю сцену.

"Ніч була сповнена кольорів: комета C/2024 G3 Атлас і рожеве полярне сяйво рано вранці, а потім Чумацький Шлях підіймався на тлі інтенсивного зеленого світіння повітря ближче до світанку. Попри труднощі, винагорода за це приголомшливе зображення та спогади про краєвид зробили все це вартим уваги", – згадує митець.

"Місячне затемнення в небі Тололо", Чилі

Повне місячне затемнення над обсерваторією Серро-Тололо Petr Horálek

14 березня 2025 року відбулося повне місячне затемнення, особливо помітне над Америкою та Тихим океаном.

"Мені пощастило спостерігати це конкретне затемнення з Міжамериканської обсерваторії Серро-Тололо NSF у Чилі. Ви можете побачити, наскільки епічним було небо під час повного затемнення, оскільки Місяць достатньо затемнився, щоб можна було побачити величний Чумацький Шлях, слабкий пояс зодіакального світла та помітне світіння повітря", – каже автор фото.