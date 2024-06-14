Перевіряв, чи працює: 18-річному киянину загрожує до 5 років обмеження волі через запуск салюту

18-річному киянину оголосили про підозру через запуск феєрверка з вікна

В Оболонському районі Києва з вікна багатоповерхівки 18-річний юнак запустив салют. Йому повідомили про підозру.

За порушення заборони використання піротехніки під час дії воєнного стану йому загрожує до п’яти років обмеження волі, розповіли у поліції Києва.

Як з’ясували правоохоронці, мешканець Києва таким чином хотів перевірити, чи працює піротехнічний засіб, у якого закінчився термін придатності.

"Під час перевірки прилеглої території, дільничні офіцери поліції розшукали причетного до хуліганських дій 18-річного киянина. Останній, перебуваючи на сходовій клітці багатоповерхового будинку, через відчинене вікно запустив салют", – пояснили у столичній поліції.

За фактом правопорушення правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Хлопець понесе кримінальну відповідальність.

У поліції вкотре нагадали, що запускати феєрверки під час воєнного стану заборонено. За це передбачене покарання – обмеження волі терміном до п’яти років.

Попри це, такі випадки трапляються. Нещодавно у Дарницькому районі Києва чоловік запустив феєрверки, які знайшов на смітнику, бо "було цікаво побачити звукові та світлові ефекти". Йому також оголосили підозру.