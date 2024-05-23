"Було цікаво побачити": киянину, який посеред ночі запустив феєрверк, оголосили підозру

Мешканцеві Дарницького району Києва, який попри заборону воєнного часу запустив феєрверк, повідомлено про підозру.

Подія трапилася у столиці 23 травня о 3:30, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Попри дію комендантської години, підозрюваний гуляв Дарницьким районом і вирішив запустити феєрверк. У цей час частина району перебувала у темряві через відключення світла, тож яскраві спалахи та гучні звуки вибухів налякали мешканців багатоповерхівок.

Підозрюваний пояснив свій вчинок тим, що йому було цікаво побачити звукові та світлові ефекти феєрверків, які він напередодні знайшов на смітнику", – розповіли у прокуратурі.

25-річному чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні грубого порушення громадського порядку (частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України).

Тепер йому загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Це не перший подібний випадок у столиці. У квітні іншого киянина засудили до року обмеження волі за запуск феєрверків під час війни. Сусіди сприйняли звуки вибухів за проліт "Шахедів".

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада заборонила продаж і запуск феєрверків на час війни.

У серпні того ж року Верховна рада підтримала законопроєкт, який забороняє продаж та використання феєрверків по всій Україні.