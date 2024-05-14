19-річна одеситка стверджує, що її побив чоловік з ТЦК у військовій формі. Правоохоронці відреагували

Одеситка опублікувала в мережі повідомлення про те, що її побив чоловік, який представився працівником ТЦК.

Увечері 13 травня 19-річна одеситка заявила, що її милицею побив чоловік у військовій формі, який представився працівником місцевого територіального центру комплектування (ТЦК).

За її словами, це сталося після того, як вона з друзями звернулася до поліції через напад таксиста. Дівчина стверджує, що у відділку затримали одного з її товаришів і повідомили, що хлопця заберуть до ТЦК "розбиратися". З її розповіді випливає, що вона спробувала зняти на відео авто, в яке посадили товариша, але в цей час з відділку поліції вибіг військовий і побив її милицями.

Правоохоронці звернули увагу на публікацію дівчини у соцмережах про побиття і розпочали перевірку обставин справи.

Під час службового розслідування інциденту Національна поліція встановила, що 12 травня ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від таксиста. Він стверджував, що четверо осіб напали на нього з газовим балончиком. Причиною нападу чоловік вказав відмову у поїздці, оскільки молодики були з алкоголем та в стані сп’яніння.

У Нацполіції зазначають, що на виклик таксиста виїхав екіпаж патрульної поліції. Компанію молодих людей, до якої входила дівчина та троє чоловіків, запросили до територіального підрозділу поліції.

У Національній поліції повідомили, що постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини. kkto14jrelx2/Instagram

За словами дівчини, вона з трьома друзями з’явилася до поліції писати заяву щодо ситуації з таксистом.

"Буквально за пів години до цього таксист залив нас перцевим балоном в обличчя, бо розлютився на те, що сам не побачив кількість адрес поїздки", – стверджує дівчина.

У Нацполіції заявляють, що у райвідділку дівчина поводилася агресивно: "кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно-пропускному пункті, а на вимоги припинити протиправні дії не реагувала". Через це у поліції склали кілька протоколів: про дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та про адмінзатримання.

За словами дівчини, під час її перебування у відділку туди зайшов військовий із милицями, представився співробітником ТЦК, згодом вийшов. Вона стверджує, що після написання заяви їй з друзями упродовж двох годин не дозволяли вийти з приміщення.

"На наше обурення і на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки, а після хвилин 20 розглядів поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділку", – зазначає дівчина.

Згодом, за розповіддю дівчини, правоохоронці відпустили двох чоловіків, а третього залишили у відділку, аби відвести до місцевого ТЦК. Вона заявляє, що вирішила поїхати разом із хлопцем, але її виштовхали з автобуса. Тоді, як стверджує дівчина, до неї підбіг чоловік у військовій формі та побив її милицею.

Утім, у поліції заявляють, що відпустили молодиків після складання адміністративних матеріалів та взяття пояснень.

"А наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров’я, їй спричинено закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки", – повідомили в Нацполіції.

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У поліції заявляють, що наприкінці минулого року до суду скерували матеріали щодо дівчини за обвинуваченням у крадіжці. У березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік.

В Одеському ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку інциденту щодо побиття дівчини.

У Міністерстві оборони повідомили, що Одеська спеціалізована прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі. Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області.

"Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності", – повідомили в пресслужбі відомства.

Анастасія Мосорко, "УП. Життя"