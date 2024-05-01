Не прожила і двох місяців: 19-річну лучанку підозрюють у тому, що вона заморила голодом доньку

19-річну лучанку підозрюють в тому, що вона до смерті заморила голодом новонароджену доньку

На Волині 19-річну дівчину підозрюють у тому, що вона до смерті заморила голодом свою новонароджену доньку.

Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 19-річна жителька Луцька у січні 2024 року народила здорову доньку, після чого навмисно систематично не годувала дитину і не дбала про її здоров`я.

Крім того, підозрювана своєчасно не звернулася до лікарів для надання медичної допомоги немовляті. Через це дівчинка померла, не проживши й двох місяців.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала через недостатнє харчування.

Дівчині повідомили про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Наразі підозрюваній обирають запобіжний захід. "УП. Життя" намагалася з’ясувати деталі у прокуратури, однак поки відповіді не отримала.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 19-річну дівчину, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. Дитина "заважала їй влаштовувати особисте життя".