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Пропливла 20 метрів за 28 секунд: 2-річна закарпатка встановила національний рекорд

Вікторія Андрєєва — 18 листопада, 14:05
Пропливла 20 метрів за 28 секунд: 2-річна закарпатка встановила національний рекорд
2-річна закарпатка пропливла 20 метрів під водою за 28 секунд
Лана Вєтрова

Аврора Гомонай із Виноградова на Закарпатті встановила національний рекорд як наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 20 м 25 см в ластах під водою.

Дівчинка пропливла відстань лише за 28 секунд, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Аврорі – лише 2 роки і 9 місяців. Вона займається в Школі раннього плавання "Здорова дитина".

"Цікаво, що для мотивації ніяких іграшок і смаколиків Аврорі в басейн батьки не підкидали.

Єдине, що дуже захопило Аврору, це – ліхтарик, який вона брала з собою під воду. І це було вражаюче видовище – маленька дівчинка з ліхтариком під водою випромінювала яскраві промені світла як справжня зірка!" – розповіла Лана Вєтрова.

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Аврора під час змагань
Аврора під час змагань
Лана Вєтрова

Тренеркою маленької рекордсменки є засновниця Школи раннього плавання Тетяна Чедрик.

Аврора зі тренеркою
Аврора зі тренеркою
Лана Вєтрова

Нагадаємо, раніше у Києві зареєстрували рекорд наймолодшого українця з найбільшою кількістю дипломів. 24-річний хлопець отримав 4 із 5 дипломів про вищу освіту з відзнакою.

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