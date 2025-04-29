Горила з дитинчам, коаліція гепардів і слоненя, що просить води: 20 вражаючих знімків дикої природи

У непрохідному лісі Бвінді в Уганді два молодих горили грайливо насміхаються одне з одного під час гри в погоню

Міжнародний благодійний фотопроєкт Remembering Wildlife відібрав 20 найкращих знімків тварин різних видів.

Їх виділили з-поміж 4500 конкурсних робіт, а також фотографій з попередніх випусків, пише Popular Science.

Remembering Wildlife – це серія книг, створена для підвищення обізнаності про загрозу зникнення диких тварин і збору коштів на їхню охорону.

Як повідомили організатори, за весь час існування серії було продано понад 55 тисяч екземплярів книг. Понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 1,55 мільйона доларів США) передано на підтримку 79 проєктів із захист дикої природи у 34 країнах світу.

У жовтні 2025 року вийде новий ювілейний альбом 10 Years of Remembering Wildlife – перша книга серії, присвячена не одному виду, а різним тваринам.

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"Гама, мисливиця пляжів"

“Гама, мисливиця пляжів” Фото: Griet Van Malderen / Remembering Wildlife

"Гама – левиця, пристосована до життя в пустелі. Вона належить до невеликої групи левів, що навчилися виживати у цьому суворому середовищі, виходячи до самого океану на полювання на тюленів.

У місці, де виживання – постійна боротьба, Гама уособлює стійкість і здатність до адаптації найзагадковіших хижаків природи", – йдеться в описі до знімка, зробленого у Намібії.

"Битва титанів"

“Битва титанів” Фото: Alessandro Marena / Remembering Wildlife

У Remembering Wildlife кажуть, що носороги перебувають під великою загрозою через браконьєрство – люди вбивають тварин, щоб нелегально продати їхні роги.

"Remembering Wildlife надала фінансову підтримку кільком організаціям із захисту носорогів і природоохоронним проєктам. Ми допомогли забезпечити патрульних смартфонами з камерами й GPS-системами, паливом для автомобілів і одягом для рейнджерів", – зазначають там.

Знімок зроблений у заповіднику "Соліо" в Лайкіпії (Кенія).

"Зворушлива мить"

“Зворушлива мить” Фото: Jagdeep Rajput / Remembering Wildlife

До 20 найкращих знімків тварин увійшло фото, на якому маленьке слоненя просить води, поки його мати у спекотний літній полудень втамовує спрагу біля річки Рамганга.

Місце зйомки – Національний парк Корбетт (Індія).

"Епоха невинності"

“Епоха невинності” Фото: Julie Oldroyd / Remembering Wildlife

Острів Баффін (Канада) – одне з найвеличніших і найчистіших місць у світі, де можна спостерігати за білими ведмедями, особливо в березні та квітні, коли морський лід замерзає.

Проте, коли температура повітря опускається до рівня -40°C, це також одне з найскладніших місць для зйомки – фотографам потрібно постійно стежити, щоб руки залишалися теплими й могли натискати кнопку.

"Ми провели більшу частину ранку та дня з цією самицею та її малюками, які, ймовірно, щойно близько тижня тому вийшли з лігва. Мати злякалася нас, і разом із дитинчатами побігла до найближчої крижини.

Ми рушили за ними, щоб спробувати ще раз їх побачити, і, коли дісталися айсберга, я не повірив своїм очам: мати з малюками сиділи, тулячись одне до одного, на вершині крижини. Спостерігати за такими інтимними моментами між ведмежатами, поки їхня мама спить, – це враження на все життя", – розповіли автори фото, зробленого на острові Баффін.

​​ "В обіймах вічності: позачасова обіцянка матері"

”В обіймах вічності: позачасова обіцянка матері” Фото: Kim Paffen / Remembering Wildlife

"Мати гірської горили ніжно тримає на руках своє дитинча. Це портрет ніжності, викарбуваний у грі світла й тіні. Її тихе внутрішнє світло захищає не лише малюка, а й тендітне майбутнє виду, що відроджується з межі зникнення.

Тут, де спадщина Даян Фоссі (американська етологиня, приматологиня і популяризаторка охорони довкілля – ред.) досі шепоче крізь зарості бамбуку, кожен дотик – це урок, кожен погляд – обітниця", – зазначають автори фотопроєкту.

Місце зйомки – Національний парк вулканів у Руанді.

"Віддзеркалення тигра"

“Віддзеркалення тигра” Фото: Bircan Harper / Remembering Wildlife

Вага тигра може сягати 260 кілограмів, а довжина – до 3 метрів. Він є найбільшим серед великих котів.

"Тигри живуть в Азії – від Індії, де мешкає дві третини всієї дикої популяції, до Далекого Сходу Росії й Китаю", – зазначають у Popular Science.

Місце зйомки – Національний парк Бандхавгарх (Індія).

"Mbili bora під дощем"

“Mbili bora під дощем” Фото: Xavier Ortega / Remembering Wildlife

Mbili bora – так називають коаліцію з п’яти гепардів, які "правлять" у національному заповіднику "Масаї-Мара" в Кенії.

Mbili bora – це фраза суахілі, яка перекладається як "двоє найкращих" (від "mbili" – два, і "bora" – найкращий). У контексті коаліції гепардів може бути метафоричним позначенням двох особин, які становлять особливу пару чи лідерів у групі.

"Ласкаво просимо, непрошений гостю"

“Ласкаво просимо, непрошений гостю” Фото: Mark Meth-Cohn / Remembering Wildlife

На знімку, зробленому в індійській резервації тигрів "Рантамбор", ведмідь-губач виходить із покинутого будинка.

"Спрага"

"Спрага" Фото: Tom Way / Remembering Wildlife

Remembering Wildlife фінансово підтримує кілька проєктів із охорони слонів у Кенії. Один із них передбачає встановлення "бджолиних огорож" для відлякування тварин.

Оскільки слони не люблять бджіл, землевласники і борці з браконьєрством використовують їх для екологічного регулювання їхнього переміщення.

"Насолоджуючись сходом сонця"

“Насолоджуючись сходом сонця” Фото: Mark Meth-Cohn / Remembering Wildlife

"Часто цитоване твердження, що в неволі в США більше тигрів, ніж їх залишилося в усьому світі – яскраве нагадування про те, яким може бути майбутнє тигрів, якщо природоохоронці не продовжать свою боротьбу.

Тигри – це індикатор здоров'я екосистеми. За кожним тигром, який мешкає у лісі, можна простежити процвітання рослин, дерев, комах, птахів та інші ссавців", – сказала Марго Раггет, засновниця та продюсерка Remembering Wildlife.

"Собача любов"

"Собача любов" Фото: Marcus Westberg / Remembering Wildlife

"Проєкти, які підтримує Remembering Wildlife, включають вакцинацію домашніх собак для запобігання поширенню сказу серед африканських диких собак, а також використання GPS-нашийників для відстеження їхніх рухів", – розповідають автори проєкту.

За сприяння проєкту, зоозахисники транспортували 14 африканських диких собак (зникаючого в Малаві виду) з Південної Африки та Мозамбіку до Національного парку Лівонде та Резервату дикої природи Маджете.

Щенята, зображені на фото, народилися саме після такого транспортування.

Місце зйомки – Природний резерв Тсвалу Калахарі (Південна Африка).

"Вогонь творення"

“Вогонь творення” Фото: James Gifford / Remembering Wildlife

Автор фото Джеймс Гіффорд розповідає, що значна частина популяції носорогів у Ботсвані була знищена під час пандемії COVID-19, коли туристи туди не приїжджали.

"Замість того, щоб зосереджуватися на негативних аспектах браконьєрства носорогів, я хотів створити зображення, яке передає відчуття надії – майже новий початок, ніби це були перші носороги, сковані у вогні творення.

Я довго чекав біля водопою, сподіваючись, що ці носороги прийдуть напитися. Зайняв позицію на маршруті, щоб знімати проти сонця. Ефект зворотного освітлення та пилу, що створював розмиту тінь, додав ефемерного ефекту", – пояснив він.

"Віднесене"

“Віднесене” Фото: Vicki Jauron / Remembering Wildlife

Левиця на світанку несе одного з двох своїх малюків до нової схованки.

Фото зроблене в 2021 році у національному парку Масаї-Мара, що розташований на південному заході Кенії.

"Експедиція"

"Експедиція" Фото: Torie Hilley / Remembering Wildlife

"Одного дуже раннього ранку ми побачили розмальованих собак на дорозі, і здавалося, що вони щойно прокинулися. Ми зупинилися, вийшли з машини і почали фотографувати їх. Вони не розчарували.

Ми дали їм простір, але вони вирішили наблизитися до нас, а потім пройшли повз дуже спокійно і повсякденно. Це був неймовірний момент, коли вдалося зняти, як зграя йде прямо до мене. Момент, який я ніколи не забуду", – розповіла фотографка дикої природи Торрі Хійлі.

Місце зйомки – Національний парк Мана Пулс (Зімбабве).

"Величний союз!"

“Величний союз!” Фото: Kaustubh Mulay / Remembering Wildlife

"Три роки очікувань увінчалися успіхом, адже мені вдалося зробити ексклюзивне фото цього невловимого темнозабарвленого леопарда і його дами", – зазначив ​індійський фотограф дикої природи Каустубх Мулає (Kaustubh Mulay).

Його знімок леопардів у резерваті тигрів Нагарголе, штат Карнатака, Індія, був включений до ювілейного видання книги 10 Years of Remembering Wildlife.

"П’ятеро під блакитною годиною"

“П’ятеро під блакитною годиною” Фото: Johann du Toit / Remembering Wildlife

На фото зображені п’ять гепардів під час блакитної години (blue hour) – так називають короткий період перед сходом сонця або після його заходу, коли небо набуває насиченого синього кольору, а природне світло має особливо м'які, холодні відтінки.

Знімок зроблений зі спеціально облаштованого укриття для спостереження і фотографування дикої природи Shompole Hide в регіоні Шомполь, Кенія.

"Африканський чорночеревий панголін"

"Африканський чорночеревий панголін" Фото: Alessandra Sikand / Remembering Wildlife

На фото зображений панголін. Це унікальний ссавець, відомий тим, що його тіло вкрите твердими лусками з кератину (того ж матеріалу, що й людські нігті). Через спеціалізовану дієту, що включає переважно мурах і термітів, їх іноді називають "лускатими мурахоїдами".

Місце зйомки: Національний парк Дзанга-Санга у Центральноафриканській Республіці.

"Леопард насолоджується ранковим сонцем"

“Леопард насолоджується ранковим сонцем” Фото: Ifham Raji / Remembering Wildlife

"Після трьох днів сильних дощів цей леопард скористався можливістю поніжитися під першим промінням ранкового сонця", – розповів про знімок фотограф дикої природи та кінематографіст зі Шрі-Ланки Іфхам Раджі.

Світлина зроблена в Національному парку Вілпатту (Шрі-Ланка).

"Луската сутінь"

“Луската сутінь” Фото: Armand Grobler / Remembering Wildlife

"Яскраві кольори зимового заходу сонця підкреслюють ніжне сяйво життя тварини, яка найбільше на нашій планеті страждає від незаконної торгівлі", – прокоментував знімок південноафриканський фотограф дикої природи Арманд Ґроблер.

На фото зображений панголін – тварина, яка є жертвою масового незаконного вилову через попит на її луски та м'ясо.

Місце зйомки – Природний резерват Манієлеті у Південній Африці.