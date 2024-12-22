10 вражаючих фото полярного сяйва 2024 року: оголосили переможців конкурсу

У 2024 році сонце досягло піку активності, що спричинило часті полярні сяйва на Землі

У 2024 році Сонце досягло піку своєї 11-річної активності і спричинило часті геомагнітні бурі, через які небо в багатьох куточках Землі вражало потужними полярними сяйвами.

Найкращими знімками явища поділилися організатори щорічного конкурсу "Фотограф полярного сяйва року" (Northern Lights Photographer of the Year).

"Космічний вибух" Уроша Фініка

У ніч метеоритного потоку Персеїди Урошу Фініку з Хорватії вдалося зафіксували відразу кілька яскравих небесних явищ. На його фотографії можна побачити арку Чумацького Щляху з Оріоном, полярне сяйво, космічне каміння потоку Персеїди та зодіакальне світло – смугу, яка утворюється незадовго після заходу чи перед сходом Сонця.

Крім того, астрофотограф "упіймав" близьке з'єднання Юпітера та Марса на смузі зодіакального світла.

У центрі знімка розташувався маяк Кап-Марлера, який у 1880 році спорудили на півострові Істрія (Хорватія).

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Фото: Урош Фінік

"Небесний вогонь" Тома Рея

У травні 2024 року під час геомагнітної бурі найвищого типу потужності в Національному парку Аоракі Маунт Кука (Нова Зеландія) Том Рей зробив світлину полярного сяйва.

"Це зображення полярного сяйва було одним із найбільш захопливих видовищ, які я коли-небудь бачив. Це полярне сяйво було потенційно найсильнішим за століття", – поділився спогадами фотограф.

Фото: Том Рей

"Австралійське сяйво" Марка Адамуса

У той же період в іншому куточку планети Марк Адамус також спостерігав за незвичайно потужним явищем. Фотографу вдалося зробити світлину полярного сяйва в Патагонських фіордах, що в Чилі. На знімку барви розлилися над нічним небом над айсбергами.

Фото: Марк Адамус

"Корональний масовий викид" Метта Хейні

"Я залишався на вершині хребта до 3-ї години ночі, терплячи холодний вітер, який пронизував. Зрештою дискомфорт був виправданий, адже я спостерігав за двома сильними [геомагнітними] штормами", – згадує події того дня Метт Хейні.

Аби зробити знімок, фотографу довелося навчитися читати діаграми, а не лише покладатися на прогноз полярних сяйв. Знімок яскравого небесного сяйва над горами Каліфорнії (США) чоловік зробив із шостого разу.

Фото: Метт Хейні

"Небо і лід" Генрі Фрейкса

У Новій Зеландії фотограф Генрі Фрейкс скористався можливістю забратися на льодові скелі під світлом полярного сяйва.

"Небо зрушилося й зникло в блискучих червоних променях, що простяглися з півдня на північ. Бути в оточенні льодовика, гір і полярного сяйва – це досвід, який я завжди цінуватиму", – написав він.

Фото: Генрі Фрейкс

"Полярне сяйво в Інфієрно" Едена Санчеса

Едену Сачесу з Іспанії вдалося "впіймати" полярне сяйво на фото лише з другої спроби. Лише під час другої ночі, коли відбулася сонячна буря, фотограф зробив знімок сяйва.

"Я пам’ятаю, як багато років тому розмовляв із друзями: "Все, чого нам не вистачає, – це полярні сяйва…". І нарешті той день настав!" – згадує Еден Санчес.

Фото: Еден Санчес

"Сяйво Гібсона" Девіда Таніса

Фотограф Девід Таніс розповів, що в ніч очікування полярного сяйва він хотів зробити "щось унікальне", тому на своєму фото він зосередився на передньому плані.

Для створення знімка фотограф розташувався на пляжі скель Gibson Steps (Австралія), де північне сяйво можна було побачити неозброєним оком.

Фото: Девід Таніс

"Коли полярне сяйво зустрічає Чумацький Шлях" Яніса Палюліса

Латвійський фотограф Яніс Палюліс зізнався, що однієї ночі планував зробити світлину метеоритного дощу Персеїди. Під час роботи над фотографіями він неочікувано помітив рожеве світло в куточку неба, яке виявилося полярним сяйвом.

"Я направив камеру на південний захід і зробив найкращий знімок. Погодні умови були ідеальними, атмосфери додавав туман. Близько опівночі полярне сяйво стало справді приголомшливим", – розповів він.

Фото: Яніс Палюліс

"Веслування під полярним сяйвом" Геррі Хіманшу

Канадець, який зазнімкував полярне сяйво в Національному парку Банф, пояснив, що бачив це явище сотні разів, однак та ніч була особливою. Тоді фотограф заручився допомогою свого друга, який погодився позувати на фоні сяйва неба та гір.

"Ми всі просто не вірили в кольори та візерунки, що розгорталися над нами. Ці спільні моменти радості – те, що я запам’ятаю назавжди. Я не спав всю ніч, проїжджаючи сотні кілометрів через Банф до знакових місць, роблячи одні зі своїх найкращих фотографій і сповільнених зйомок", – згадує Геррі Хіманшу.

Фото: Геррі Хіманш

"Озеро Тулондо. Полярне сяйво" Бейлі Фарлі

На знімку Бейлі Фарлі можна побачити панораму яскраво-червоного світла полярного сяйва над озером із мертвими деревами. Фотографію зробили рано вранці на озері Тулондо (Австралія).

Автор знімка назвав "справжньою магією" миті, коли сильний сонячний шторм освітив небо спалахами червоного, помаранчевого та рожевого кольорів.

"Цього року, коли ми досягаємо сонячного максимуму поточного сонячного циклу, північне та південне сяйво були активнішими, ніж будь-коли, освітлюючи небо в неочікуваних місцях, де їх рідко чи взагалі коли-небудь фотографували.

Від Намібії та Патагонії до Тенерифе, Мадейри, Хорватії та навіть Каліфорнії та Аризони, полярні сяйва розмалювали небо воістину унікальними способами", – написали організатори фотопремії.

Фото: Бейлі Фарлі

Конкурс "Фотограф полярного сяйва року" започаткувала організація Capture the Atlas в 2018 році. Відтоді вони щорічно відмічають фотографів з усього світу за кращі знімки полярних сяйв.

Раніше фотопремія Nikon Comedy Wildlife Photography Awards обрала найкращі кумедні знімки року.