У цирках України можуть заборонити диких тварин

28 грудня 2016 року Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.
Про це повідомляє ініціатива щодо заборони використання тварин в цирках України UA Animals.
Циркові вистави за участю диких тварин можуть заборонити уже найближчим часом, а живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу.
Раніше йшлося про те, що лише 1% українців згоден з утриманням тварин у цирках. Під час опитування мешканцям усіх областей країни, окрім території окупованого Криму та зони АТО, поставили запитання: де, на їхній погляд, мають жити дикі тварини?
Також повідомлялося, що Верховна Рада уже отримала на розгляд законопроект №5283 – про заборону використання тварин пересувними цирками-шапіто.
Громадські активісти створили ініціативу для припинення дресирування тварин, залучення їх у циркові шоу та зареєстрували відповідну електронну петицію.