У цирках України можуть заборонити диких тварин

5120
30 грудня 2016

28 грудня 2016 року Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.

Про це повідомляє ініціатива щодо заборони використання тварин в цирках України UA Animals.

Циркові вистави за участю диких тварин можуть заборонити уже найближчим часом, а живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу.

Реклама:

Раніше йшлося про те, що лише 1% українців згоден з утриманням тварин у цирках. Під час опитування мешканцям усіх областей країни, окрім території окупованого Криму та зони АТО, поставили запитання: де, на їхній погляд, мають жити дикі тварини?

Читай також:

Лише 1% українців згоден з утриманням тварин у цирках – дослідження
Активісти просять заборонити участь тварин у цирках через знущання над ними
Керівником Держцирку хочуть призначити мисливця
93% респондентів обрали варіант "у дикій природі", ще 3% опитаних дали відповідь "у зоопарках", а менше 1% українців не змогли відповісти на запитання. 

Також повідомлялося, що Верховна Рада уже отримала на розгляд законопроект №5283 – про заборону використання тварин пересувними цирками-шапіто.

Громадські активісти створили ініціативу для припинення дресирування тварин, залучення їх у циркові шоу та зареєстрували відповідну електронну петицію.


Реклама:


Реклама:
 3779
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10182
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7292
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький