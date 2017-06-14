11 дітей загинули на воді від початку червня – голова Нацполіції

Від початку червня поліція зафіксувала 11 фактів загибелі дітей на воді.

Від початку червня поліція зафіксувала 11 фактів загибелі дітей на воді. Фото Andrey_Kuzmin/Depositphotos

Про це 14 червня розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, від початку літнього оздоровчого періоду поліція зафіксувала 9 трагічних випадків, коли у наслідок необережного поводження на воді загинуло 11 дітей.

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Поліція закликає батьків більше приділяти уваги безпеці дітей під час їхнього відпочинку.

"Поводження дітей на воді залишається досить актуальним питанням. Ми маємо трагічні випадки, коли безпосередньо діти є жертвами бездоглядності самих батьків", – зазначає начальник управління превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Андрій Лабунь.

Існує як мінімум 12 правил безпеки на воді, які мають знати усі батьки та діти.

Фахівці радять відвести малюка на уроки плавання, перш ніж відпустити купатися у відкритій водоймі. Також варто постійно спостерігати за дитиною та не лишати її у воді наодинці.

Усім батькам вкрай необхідно знати правила порятунку та надання першої допомоги.

Також не варто дозволяти малій дитині бути у воді самостійно без рятувальних надувних засобів.



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Крім того, батькам варто зважати на явище "вторинного потопання", коли фактично дитина не тоне, натомість у неї розвивається пневмонія у відповідь на випадкове потрапляння води у легені.