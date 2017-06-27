150 балів на ЗНО для медспеціальностей цього року не застосують – Гриневич

Ініціативу МОЗу щодо впровадження мінімального прохідного балу 150 із кожного сертифікату ЗНО для вступників на медичні спеціальності цього року не застосовуватимуть під час вступної кампанії та обговорять після її завершення.

Прохідний бал 150 на ЗНО для медспеціальностей цього року не застосують. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Про це розповіла міністр освіти Лілія Гриневич під час перс-конференції 27 червня.

"Проблема зі 150 балами полягала в тому, що ця ініціатива була запроваджена в той час, коли уже завершилася реєстрація на ЗНО. Якщо би вступники знали про це до реєстрації, вони могли б прийняти усвідомлене рішення. Розуміючи, що у них є сумніви, чи вони досягнуть результату вищого, ніж 150 балів, вони могли б обирати інші спеціальності", – пояснила Гриневич.

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За словами міністра, зараз ситуація могла б виглядати так, що люди склали ЗНО з трьох предметів під певну лікувальну спеціальність, в результаті вони розуміють, що навіть не мають права подавати документи, куди б хотіли, а саме цей перелік документів не підходить для інших спеціальностей.

"Ми прагнемо, щоби вступники мали високі бали, до цього часу це було автономним правом вищих навчальних закладів – визначати для себе рівень для тих абітурієнтів, які подаються на комерційній основі. Якщо ми хочемо встановлювати прохідний бал починаючи з умов прийому, це має бути анонсовано заздалегідь для проведення широкої дискусії і для свідомого вибору спеціальності абітурієнтами", – додала Гриневич.

Гриневич пообіцяла, що нововведення зі 150 балами для медспеціальностей не скасовують остаточно, його обговорюватимуть після того, як завершиться вступна кампанія 2017 року.

Нагадаємо, на початку червня МОЗ ініціював встановлення прохідного балу кожного із сертифікатів ЗНО на рівні 150 для тих абітурієнтів, які вступають на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Фармація, промислова фармація", "Педіатрія".

Нововведення мало б стосуватиметься усіх абітурієнтів, незалежно від форми навчання (бюджетної чи контрактної) та підпорядкування ВНЗ.

Прохідний бал на рівні, не нижче, ніж 150 балів обґрунтовується дослідженням, проведеним колективом Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, БФ ТІМО і фахівцями провідних ВНЗ України в галузі освітніх вимірювань.

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Пізніше група депутатів на чолі з головою Комітету з питань охорони здоров'я Ольгою Богомолець заявила, що ця ініціатива буде скасована.

На їхню думку, якісь майбутнього лікаря визначає те, як він здав державні іспити після завершення навчання в медичному виші, а не вступні бали ЗНО.

"Українська правда. Життя"