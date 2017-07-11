МОН: Проблеми з онлайн-кабінетами для вступу – через неспівпадіння сертифікатів ЗНО

Більшість відмов у створенні електронних кабінетів абітурієнтів на сайті електронної баз з питань освіти відбуваються через неспівпадіння у сертифікатах ЗНО та атестатах.
|Більшість відмов у створенні електронних кабінетів абітурієнтів на сайті електронної баз з питань освіти – це неспівпадіння у сертифікатах ЗНО та атестатах. Фото AntonioGuillemF/Depositphotos
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
Зареєструвати електронний кабінет для подачі заяв до вишів можна до 18:00 25 липня. Визначитися із вишами та подати туди документи абітурієнти мають до 18:00 26 липня.
У МОН рекомендують всім вступникам активізуватися та не зволікати з реєстрацією онлайн-кабінетів саме через можливі помилки під час їхнього створення.
Для їхнього виправлення вступнику необхідно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти або до обласних департаментів/управлінь освіти відповідно.
|Контакти регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для збільшення натисніть на зображення
Щоб виявити, де саме помилка – у сертифікаті ЗНО чи в атестаті – вступнику потрібно звернутися до Адміністратора ЄДЕБО та надіслати всі реквізити цих документів на електронну пошту ez@inforesurs.gov.ua або зателефонувати до сервісу підтримки з питань реєстрації за номером (044) 239-86-18.
Нагадаємо, починаючи із 29 червня абітурієнти мають створити електронні кабінети на сайті електронної бази з питань освіти, за допомогою яких подаватимуть заяви на вступ до вищих навчальних закладів.
|Контакти регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для збільшення натисніть на зображення
Цього року можна вступити за сертифікатами 2016 та 2017 років.
Із покроковою інструкцією, як створити онлайн-кабінет, можна ознайомитися за лінком.
Для тих випускників шкіл, які не мають доступу до інтернету й не можуть самостійно створити собі електронний кабінет та додати у нього всю необхідну інформацію, у приймальних комісіях університетів діятимуть спеціальні пункти, у яких надаватимуться такі послуги.
Цього року кожен вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності.
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Крім того, подаючись на ту чи іншу спеціальність, навпроти кожної із заяв, які вступники подаватимуть через електронний кабінет, потрібно буде вказати пріоритет від 1 до 9.
1 – це така спеціальність у певному виші, на якій студент хоче навчатися передовсім. Далі до 9 – за спадним принципом.
За такою системою виходить, що "місце йде за студентом", а вступники із високими балами сертифікатів ЗНО та атестатів концентруються у сильніших навчальних закладах.
У 2017 році відповідно до кількості заявок від "сильних" вступників, університети можуть збільшувати обсяги свого державного замовлення до 10%.
На цьогорічній вступній кампанії під час зарахування студентів будуть застосовуватися коефіцієнти, які множитимуть на здобутий результат ЗНО вступника, бал атестата й інші додаткові досягнення.
Списки до зарахування, яке відбувалося за співбесідами та за квотами, будуть оприлюднені 24 липня до 12:00.
Ті ж, хто вступатиме за сертифікатами ЗНО, зможуть побачити списки рекомендованих до зарахування не раніше 12:00 1 серпня.