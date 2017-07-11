МОН: Проблеми з онлайн-кабінетами для вступу – через неспівпадіння сертифікатів ЗНО

Більшість відмов у створенні електронних кабінетів абітурієнтів на сайті електронної баз з питань освіти відбуваються через неспівпадіння у сертифікатах ЗНО та атестатах.

Більшість відмов у створенні електронних кабінетів абітурієнтів на сайті електронної баз з питань освіти – це неспівпадіння у сертифікатах ЗНО та атестатах. Фото AntonioGuillemF/Depositphotos

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Зареєструвати електронний кабінет для подачі заяв до вишів можна до 18:00 25 липня. Визначитися із вишами та подати туди документи абітурієнти мають до 18:00 26 липня.

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У МОН рекомендують всім вступникам активізуватися та не зволікати з реєстрацією онлайн-кабінетів саме через можливі помилки під час їхнього створення.

Для їхнього виправлення вступнику необхідно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти або до обласних департаментів/управлінь освіти відповідно.

Контакти регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для збільшення натисніть на зображення

Щоб виявити, де саме помилка – у сертифікаті ЗНО чи в атестаті – вступнику потрібно звернутися до Адміністратора ЄДЕБО та надіслати всі реквізити цих документів на електронну пошту ez@inforesurs.gov.ua або зателефонувати до сервісу підтримки з питань реєстрації за номером (044) 239-86-18.

Нагадаємо, починаючи із 29 червня абітурієнти мають створити електронні кабінети на сайті електронної бази з питань освіти, за допомогою яких подаватимуть заяви на вступ до вищих навчальних закладів.

Контакти регіональних центрів оцінювання якості освіти. Для збільшення натисніть на зображення

Цього року можна вступити за сертифікатами 2016 та 2017 років.

Із покроковою інструкцією, як створити онлайн-кабінет, можна ознайомитися за лінком.

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Для тих випускників шкіл, які не мають доступу до інтернету й не можуть самостійно створити собі електронний кабінет та додати у нього всю необхідну інформацію, у приймальних комісіях університетів діятимуть спеціальні пункти, у яких надаватимуться такі послуги.

Цього року кожен вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності.

Крім того, подаючись на ту чи іншу спеціальність, навпроти кожної із заяв, які вступники подаватимуть через електронний кабінет, потрібно буде вказати пріоритет від 1 до 9.

1 – це така спеціальність у певному виші, на якій студент хоче навчатися передовсім. Далі до 9 – за спадним принципом.

За такою системою виходить, що "місце йде за студентом", а вступники із високими балами сертифікатів ЗНО та атестатів концентруються у сильніших навчальних закладах.

У 2017 році відповідно до кількості заявок від "сильних" вступників, університети можуть збільшувати обсяги свого державного замовлення до 10%.

На цьогорічній вступній кампанії під час зарахування студентів будуть застосовуватися коефіцієнти, які множитимуть на здобутий результат ЗНО вступника, бал атестата й інші додаткові досягнення.

Списки до зарахування, яке відбувалося за співбесідами та за квотами, будуть оприлюднені 24 липня до 12:00.

Ті ж, хто вступатиме за сертифікатами ЗНО, зможуть побачити списки рекомендованих до зарахування не раніше 12:00 1 серпня.