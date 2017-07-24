Киянина засудили до 6 місяців арешту за знущання над котом

5234
24 липня 2017

Голосіївський районний суд Києва у понеділок, 24 липня, оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який жорстоко поводився із котом на подвір'ї власного будинку

Як встановлено досудовим розслідуванням, киянин підвісив кота на дереві та жорстоко побив його гумовим шлангом, спричинивши тварині численні переломи кісток та закриту черепно-мозкову травму, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Реклама:

Знущання над твариною припинили випадкові свідки, які зняли дії чоловіка на відео та викликали правоохоронців. 

Читай також:

Мешканця Луцька посадять на 5 років за знущання над кошенятами
Ведмідь на корпоративі. Соцмережі обурилися знущаннями для розваги
Активісти просять заборонити участь тварин у цирках через знущання над ними
Лише 1% українців згоден з утриманням тварин у цирках – дослідження

Судово-психіатрична експертиза підтвердила, що дії обвинуваченого були свідомими, цілеспрямованими та послідовними. 

Відтак, за результатами судового розгляду зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України та призначено максимальне суворе покарання у вигляді 6 місяців арешту.

Раніше повідомлялося, що 21-річного лучанина, який знущався над двома кошенятами, засудили до 5 років та 1 місяця позбавлення волі.


Реклама:


Реклама:
 3787
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10249
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7295
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький