20 тисяч викладачів 1-4 класів вчитимуться нових підходів в освіті – Гриневич

Міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що 20 тисяч учителів молодших класів пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.
|Міністр освіти Лілія Гриневич анонсувала дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання. Фото pedpresa.ua
"Ми зараз готуємо дистанційний курс і всі вчителі, які будуть навчати першокласників у 2018-2019 навчальному році по країні пройдуть змішане навчання – дистанційний курс, який ми запропонуємо в кінці цього року та очні тренінги", – цитує Гриневич Інтерфакс.
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Гриневич зазначила, що також місцевій владі необхідно приділити увагу матеріально-технічного забезпечення 100 шкіл (по 4 на область), які беруть участь в пілотному проекті з впровадження нових стандартів початкової освіти вже в 2017 році.
Гриневич припустила, що при необхідності дане облаштування шкіл можна фінансувати частково з державного бюджету, в залежності від фінансових можливостей місцевих бюджетів.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв вчителям скасувати обов'язок вести облік дітей, які ходять до школи.