20 тисяч викладачів 1-4 класів вчитимуться нових підходів в освіті – Гриневич

Міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що 20 тисяч учителів молодших класів пройдуть дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання.

Міністр освіти Лілія Гриневич анонсувала дистанційні та очні курси підготовки для впровадження нових принципів навчання. Фото pedpresa.ua

"Ми зараз готуємо дистанційний курс і всі вчителі, які будуть навчати першокласників у 2018-2019 навчальному році по країні пройдуть змішане навчання – дистанційний курс, який ми запропонуємо в кінці цього року та очні тренінги", – цитує Гриневич Інтерфакс.

Гриневич зазначила, що також місцевій владі необхідно приділити увагу матеріально-технічного забезпечення 100 шкіл (по 4 на область), які беруть участь в пілотному проекті з впровадження нових стандартів початкової освіти вже в 2017 році.

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Гриневич припустила, що при необхідності дане облаштування шкіл можна фінансувати частково з державного бюджету, в залежності від фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв вчителям скасувати обов'язок вести облік дітей, які ходять до школи.