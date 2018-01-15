У яких умовах відбудеться ЗНО-2018 з іноземних мов – пояснює Центр якості освіти

Для проведення ЗНО з іноземних мов у 2018 році спеціально оснащуватимуть аудиторії.

Фото photographee.eu/Depositphotos

Кімнати, де відбуватиметься тестування з іноземної мови, обладнають пристроями для програвання дисків зі звуковим записом (аудіоцентр, аудіопрогравач, магнітола, комп’ютер тощо), повідомляє УЦОЯО.

Повідомляється, що програвачі мають бути з потужністю акустичної системи не менше ніж 10 Вт, з частотою не гірше ніж 100 Гц – 20 000 Гц.

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Окрім цього визначено, що ЗНО з іноземних мов може відбуватися лише в аудиторіях на 15 робочих місць.

Унесення змін пов’язано із запровадженням з 2018 року в тестах з іноземних мов завдань із розуміння мови на слух (аудіювання).

Нагадаємо, зміни у 2018 році відбудуться у тестах з іноземних мов.

Перш за все, з'явиться елемент оцінювання сприйняття мови на слух. Під час проходження ЗНО учні матимуть завдання з аудіювання.

Крім того, під час проведення тестування з іноземних мов буде застосовано дворівневий підхід до оцінювання.

Учні, у яких в спеціалізованих школах чи класах з мовним ухилом англійська викладається 8 і більше годин на тиждень, складатимуть ЗНО рівня В2. Випускники загальноосвітніх шкіл широкого профілю – В1.

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Рівень В1 передбачає, що людина може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

Рівень В2 передбачає, що людина може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

Тест рівня В2 складатимуть випускники 2018 року, які зараховуватимуть результат ЗНО з іноземної мови як оцінку за державну підсумкову атестацію та вивчали цю мову на профільному рівні.