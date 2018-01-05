Фонд досліджень і атестація по-новому. МОН розповіло, що чекає науковців у 2018 році

Атестація за новими правилами наукових установ та вишів, затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору – ці ключові події чекають на українську науку 2018-го.

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У січні 2018-го відбудеться перше засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій, повідомляє МОН.

"Планується, що одним з ключових питань для обговорення буде створення Національного фонду досліджень. Його основна функція – фінансування наукових проектів за грантовим принципом, – пояснює прес-служба відомства.

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Нацрада також має розглянути фінансування української науки упродовж 3 років та запровадження базового фінансування наукової роботи у вишах за результатами атестації їх наукових напрямків".

Ще одна зміна 2018-го – атестація за новими правилами наукових установ та вишів, які здійснюють наукову діяльність. Від цього залежатиме рівень їхнього базового фінансування.

Зокрема, для наукових установ новий порядок державної атестації був ухвалений у липні 2017 року, до 2020 року атестацію мають пройти не менш як 550 (80%) таких закладів.

У разі отримання позитивної оцінки установи отримуватимуть більше фінансування.

Наприклад, у бюджеті 2018 року для НАН відкрито нову програму "Підтримка розвитку пріоритетних напрямків досліджень" з бюджетом у 500 млн гривень.

Ці кошти надаватимуть науковим установам, атестованим за високим рівнем. Водночас установи, які за результатами атестації будуть визнані як неефективні, мають бути реорганізовані чи ліквідовані.

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Для вишів порядок атестації наразі затверджується. Нині в системі МОН наукову діяльність здійснюють 167 закладів вищої освіти.

Кожен з них зможе подати документи на атестацію за 7 напрямами наук. Кінцева мета державної атестації – визначення обсягів базового фінансування окремих наукових напрямів у вишах відповідно до отриманої оцінки.

Найближчим часом також очікується поява Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA). Зараз вона розглядається в Науковому комітеті Нацради.

В документі будуть прописані поточна ситуація в українській науці, стратегічні пріоритети, цілі, індикатори змін тощо.

Крім того, у 2018-му передбачається проведення третього конкурсу проектів наукових робіт молодих вчених.

Як відомо, у 2018 році держава профінансує науку на 6 млрд гривень.